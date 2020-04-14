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SBL／無緣季後賽 蘇奕晉獲單周球員安慰獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
蘇奕晉（右）獲得下半季例行賽最後一周的最佳球員。圖／中華籃協提供
蘇奕晉（右）獲得下半季例行賽最後一周的最佳球員。圖／中華籃協提供

雖無緣晉級季後賽，高雄九太隊前鋒蘇奕晉第17季SBL仍有收穫，他今天獲得例行賽最後一周的單周最佳球員，成為九太本季唯一獲單周最佳球員的選手。

九太上半季和下半季都是聯盟「爐主」，但例行賽最後拉出3連勝收尾，上周場均貢獻15分、9籃板、2.5助攻、2抄截和1.8阻攻，上周五和璞園隊的二度延長賽更扮演「絕殺」功臣，成為最後一季的單周最佳球員。

賽季尾聲獲得單周最佳球員肯定，蘇奕晉感謝教練團及隊友的信任及幫助，也感謝球迷在這一季的支持和鼓勵；他表示，新賽季會更加努力、持續精進自我能力，再盡力打出更亮眼的成績。

九太總教練劉嘉發也相當肯定蘇奕晉的表現，「寶寶」教練說：「蘇奕晉一直以來都相當努力，也期許他在未來能持續進步，好好發揮個人能力及特質，獲得更多獎項。」

結束賽季的九太也傳出人事變動，周暐宸被球隊釋出，柯旻豪未獲續約，李愷諺、李家瑞兩人則是自願離隊，另有3名球員與教練團減薪一成。

柯旻豪 璞園

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