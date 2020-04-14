SBL／挑戰賽燃戰火 璞園快腿部隊力抗裕隆布拉障礙

SBL季後挑戰賽今天將在晧宇國際籃球培訓中心點燃戰火，由全年度排名第二的璞園出戰第三名的裕隆，今年雙方在例行賽八度交手戰成4：4平手，其中下半季一度有機會挑戰封王的璞園，將以單洋將應戰，能否靠著快腿部隊跨越擁有布拉（Sim Bhullar）坐鎮禁區的裕隆，將成為系列賽勝負關鍵。

璞園在今年上半季以單洋將應戰的情況下，仍收下八勝八敗的五成勝率，下半季在賈西亞（CharlesGarcia）加盟後，更是一度有機會拉下台啤而封王，只可惜在季末先是面臨球隊最佳第六人李啟瑋手掌骨裂賽季提前報銷，賈西亞又在與布拉爆發場上衝突後遭禁賽兩場，讓璞園錯過封王機會。

在賈西亞返美奔喪的情況下，璞園在挑戰賽再回到單名洋將應戰，儘管身為聯賽五隊中對於洋將戰力依賴性最低的隊伍，但璞園要面對的將是擁有巨獸布拉坐鎮的裕隆，這將會放大賈西亞缺陣所造成的禁區戰力差異，而本土中鋒陳冠全與吳岱豪也將扛起面對布拉的防守重擔。

相對的，璞園在失去賈西亞的情況下，勢必會更加強調原本的速度優勢，包括施晉堯、簡偉儒、施顏宗、陳堅恩與吳家駿等人組成的跑轟部隊，將會對於陣型偏慢的裕隆造成不小的防守壓力，尤其是簡偉儒和施顏宗在下半季的最後幾場比賽都有亮眼表現，將讓璞園在調度上增添更多靈活性。

裕隆雖然擁有布拉的絕對優勢點，不過面對璞園的快速攻守轉換要如何使用，也可能形成「兩面刃」，相較之下小洋將基恩本賽季在面對璞園的賽事中表現都不差，本季八度交手有三場得分在30分以上，其中包括下半季第二度交手時投進七顆三分球拿下41分，可能會成為裕隆應對璞園速度戰的更合適選擇。

雖然在本賽季的本土球員發揮不如璞園來得全面，不過裕隆幾名沙場老將的經驗優勢仍可能在雙方拉鋸時刻發揮關鍵作用，包括三名MVP級戰將呂政儒、林宜輝以及簡浩，都有在季後賽給予對手一擊斃命的能力與大心臟，而本賽季加盟的呂濟而，也將是裕隆面對璞園快腿部隊不可缺少的後場戰力。