聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／季後挑戰賽開打 裕隆X因子vs.璞園單洋將
第十七季ＳＢＬ今天起進行五戰三勝制年度挑戰賽，將由年度排名二、三名的璞園與裕隆隊，爭奪另一張總冠軍賽門票。璞園面臨賈西亞返美奔喪，僅能以單洋將應戰，裕隆執行教練李啟億則特別點名本季新入團的簡浩與林宜輝，盼兩人能扮演球隊「Ｘ因子」，助隊挺進總冠軍賽。
本季兩軍八度交手勝負各半，上半季璞園僅靠愛德應戰，下半季雖補齊洋將人數，但米勒．史考特僅打五戰就遭撤換，賈西亞加入雖助隊拉出六連勝，卻突遭父喪返美。裕隆則是在大洋將做更動，從塞勒換成布拉。
裕隆雖握有雙洋將優勢，李啟億仍不敢大意，他認為璞園攻守轉換快，必須壓制他們的速度，「雖然璞園僅有單洋將，但以下半季交手數據來看，璞園對布拉有很多針對性防守，因此不會把進攻責任放在布拉身上，由基恩帶頭攻。」
針對愛德這一點，李啟億希望能限制他外線出手機會，逼迫他往禁區做攻擊，以消耗他的體力。李啟億並點名兩位新入團的簡浩與林宜輝，他認為這兩人的表現是最大關鍵。
而僅能以單洋將迎戰的璞園主帥麥班達認為這系列戰會是五五波的情況，「我們上半季少一個洋將還是贏了兩場，少一個洋將我們只能用速度去壓迫，球的流動也要更快，單洋將確實會打得比較辛苦、犯錯空間也更小。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言