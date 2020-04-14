SBL／季後挑戰賽開打 裕隆X因子vs.璞園單洋將

第十七季ＳＢＬ今天起進行五戰三勝制年度挑戰賽，將由年度排名二、三名的璞園與裕隆隊，爭奪另一張總冠軍賽門票。璞園面臨賈西亞返美奔喪，僅能以單洋將應戰，裕隆執行教練李啟億則特別點名本季新入團的簡浩與林宜輝，盼兩人能扮演球隊「Ｘ因子」，助隊挺進總冠軍賽。

本季兩軍八度交手勝負各半，上半季璞園僅靠愛德應戰，下半季雖補齊洋將人數，但米勒．史考特僅打五戰就遭撤換，賈西亞加入雖助隊拉出六連勝，卻突遭父喪返美。裕隆則是在大洋將做更動，從塞勒換成布拉。

裕隆雖握有雙洋將優勢，李啟億仍不敢大意，他認為璞園攻守轉換快，必須壓制他們的速度，「雖然璞園僅有單洋將，但以下半季交手數據來看，璞園對布拉有很多針對性防守，因此不會把進攻責任放在布拉身上，由基恩帶頭攻。」

針對愛德這一點，李啟億希望能限制他外線出手機會，逼迫他往禁區做攻擊，以消耗他的體力。李啟億並點名兩位新入團的簡浩與林宜輝，他認為這兩人的表現是最大關鍵。

而僅能以單洋將迎戰的璞園主帥麥班達認為這系列戰會是五五波的情況，「我們上半季少一個洋將還是贏了兩場，少一個洋將我們只能用速度去壓迫，球的流動也要更快，單洋將確實會打得比較辛苦、犯錯空間也更小。」