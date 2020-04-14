聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／季後挑戰賽開打 裕隆X因子vs.璞園單洋將

聯合報 / 記者毛琬婷／台北報導
SBL裕隆隊是否能挺進冠軍賽，教頭點名簡浩是X因子。 圖／聯合報系資料照片
SBL裕隆隊是否能挺進冠軍賽，教頭點名簡浩是X因子。 圖／聯合報系資料照片

第十七季ＳＢＬ今天起進行五戰三勝制年度挑戰賽，將由年度排名二、三名的璞園裕隆隊，爭奪另一張總冠軍賽門票。璞園面臨賈西亞返美奔喪，僅能以單洋將應戰，裕隆執行教練李啟億則特別點名本季新入團的簡浩林宜輝，盼兩人能扮演球隊「Ｘ因子」，助隊挺進總冠軍賽。

本季兩軍八度交手勝負各半，上半季璞園僅靠愛德應戰，下半季雖補齊洋將人數，但米勒．史考特僅打五戰就遭撤換，賈西亞加入雖助隊拉出六連勝，卻突遭父喪返美。裕隆則是在大洋將做更動，從塞勒換成布拉。

裕隆雖握有雙洋將優勢，李啟億仍不敢大意，他認為璞園攻守轉換快，必須壓制他們的速度，「雖然璞園僅有單洋將，但以下半季交手數據來看，璞園對布拉有很多針對性防守，因此不會把進攻責任放在布拉身上，由基恩帶頭攻。」

針對愛德這一點，李啟億希望能限制他外線出手機會，逼迫他往禁區做攻擊，以消耗他的體力。李啟億並點名兩位新入團的簡浩與林宜輝，他認為這兩人的表現是最大關鍵。

而僅能以單洋將迎戰的璞園主帥麥班達認為這系列戰會是五五波的情況，「我們上半季少一個洋將還是贏了兩場，少一個洋將我們只能用速度去壓迫，球的流動也要更快，單洋將確實會打得比較辛苦、犯錯空間也更小。」

SBL 裕隆 璞園 李啟億 簡浩 林宜輝 麥班達

延伸閱讀

SBL／挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快

紐時報導SBL現況 稱閉門比賽有望成NBA範例

SBL／布拉禁賽身心反充飽電 李啟億虧有跑快一點

SBL／賈西亞返美奔喪 璞園剩餘賽事僅用單洋將

相關新聞

SBL／季後挑戰賽開打 裕隆X因子vs.璞園單洋將

第十七季ＳＢＬ今天起進行五戰三勝制年度挑戰賽，將由年度排名二、三名的璞園與裕隆隊，爭奪另一張總冠軍賽門票。璞園面臨賈西亞返美奔喪，僅能以單洋將應戰，裕隆執行教練李啟億則特別點名本季新入團的簡浩與林宜輝，盼兩人能扮演球隊「Ｘ因子」，助隊挺進總冠軍賽。

UBA／女力飆決賽 直播「疫」軍突起

大專體育總會二○○九年成立「SSUtv」，在YouTube訂閱者已破八萬，頻道今年更有全面性成長；決賽雖因新冠疫情影響首度「閉門」開戰，但ＵＢＡ公開女一級世新大學碰衛冕軍佛光大學的四強賽，直播觀看數量和觀看時間和去年相較都成長超過百分之百，寫下亮眼數字。

盼再度炒熱學生賽事 高中體總：加強網路區塊

國中籃球聯賽（ＪＨＢＬ）甲級決賽前天產出新科冠軍，代表一○八學年學生籃球甲級聯賽告一段落，今年受新冠肺炎疫情影響，包括高中籃球聯賽（ＨＢＬ）、大專籃球聯賽（ＵＢＡ）和ＪＨＢＬ都採「閉門」方式，不開放球迷進場，但球迷無法進場卻沒轉換成收視率，ＨＢＬ電視收視率大幅下降，倒是官網直播瀏覽量有顯著提升。

SBL／挑戰賽14日登場 璞園：少一名洋將仍有信心

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。璞園總教練麥班達今天強調，就算陣...

SBL／九太做出人員異動 李愷諺等4人離隊

才剛以三連勝之姿結束重返SBL首季的九太科技隊，在今天就傳出人員異動的消息，周暐宸、李愷諺、李家瑞及柯旻豪等4人離隊，另...

籃球／WNBA退役女將 出任大學男籃教頭創新猷

WNBA球星摩爾（Tamara Moore）退役後轉任教職，她最近更接下梅薩比山脈學院（Mesabi Range Col...

SBL／挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。裕隆執行教練李啟億強調，壓制璞園...

JHBL／復興女籃勇奪史上宜蘭首冠 10戰全勝太強縣長重賞

JHBL全國籃球甲級聯賽的冠亞軍之戰昨在台北體育館開打，宜蘭復興國中表現亮眼，以69比59擊敗民族實中，勇奪女生組冠軍，...

JHBL／十勝完美 復興女甲首封后

帶著少年籃賽冠軍升上國中，宜縣復興國中女將們昨天再一起以六十九比五十九力退北市民族實中，迎接JHBL女甲第一座金盃，且是寫下一○八學年十場比賽全勝的完美紀錄，隊史首度打進JHBL甲級冠軍戰就嘗到登頂滋味。

JHBL／大倫男甲封王 「還學校一冠」

九十三學年以球員身分率苗縣大倫國中闖進JHBL男甲四強但錯失金盃，大倫教頭陳弘澤六年前回到母校接掌男籃隊兵符，目標就是「還」學校一座冠軍，昨天率子弟兵以七十九比七十五擊敗新北安康高中國中部登頂，他落淚說：「之前被壓著打，終於翻回來，這座冠軍也是宣誓，大倫要重返男甲強權！」

SBL／最終戰 九太台銀刷分秀

第十七季SBL例行賽最終戰，台銀與九太科技隊戰至二度延長才分出勝負，九太以三連勝為本季畫下句點，而兩隊合力拿下二三七分、九太單場一二四分都改寫聯盟紀錄。

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

97學年迎接隊史第一座JHBL男甲金盃，大倫國中等待超過10年，今年終於在108學年擊敗安康高中國中部、迎接隊史第2座男...

熱門新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製

NBA／花式投籃比賽首日就出局 楊恩要拉畢拉普斯再戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。