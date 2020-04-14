UBA／女力飆決賽 直播「疫」軍突起

大專體育總會二○○九年成立「SSUtv」，在YouTube訂閱者已破八萬，頻道今年更有全面性成長；決賽雖因新冠疫情影響首度「閉門」開戰，但ＵＢＡ公開女一級世新大學碰衛冕軍佛光大學的四強賽，直播觀看數量和觀看時間和去年相較都成長超過百分之百，寫下亮眼數字。

一○七學年佛光奪首冠的班底羅家姊妹羅培甄、羅培儀，一○八學年轉學到世新，對決前隊友搶冠軍戰門票的戲碼有話題性，兩軍更打出四強賽有史以來的三度延長，激戰吸引住球迷目光，各項數字的成長都居兩天決賽之冠，總播放次數較去年成長百分之一八一，總觀看時間更成長百分之兩百廿。

「回歸比賽本質，比賽好看才會有觀眾。」大專體總企宣組組長黃嘉汝不諱言，今年ＵＢＡ公開女一級的收視數字超出預期，除賽前做許多網路行銷活動收到成效，最主要還是對戰組合話題、內容兼具，女子組四場決賽分差都在四分內，比賽精采度化成漂亮收視數字。

我國網路使用量逐年增加，電視機不再是觀看體育賽事的唯一。大專體總數位媒體組組長羅子建提到，SSUtv光是一○八學年ＵＢＡ公開一級就直播一四七場比賽，其中一三八場做單場精華，並提供多視角、４Ｋ等多重選擇，長期經營下觀眾人數逐年都在成長，且不只籃球，另外三大聯賽收視數字都有增加，下學年加入５Ｇ，或許能有更多應用。