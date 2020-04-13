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SBL／九太做出人員異動 李愷諺等4人離隊
才剛以三連勝之姿結束重返SBL首季的九太科技隊，在今天就傳出人員異動的消息，周暐宸、李愷諺、李家瑞及柯旻豪等4人離隊，另外做出3名球員與教練團減薪一成的決定。
九太本季以8勝24負的戰績在全聯盟墊底，昨天結束SBL第17季賽程後，球團今天下午就與全體隊職員進行面談，最終共有4人離隊。
九太表示，離隊的4人中，周暐宸被球隊釋出，柯旻豪未獲續約，李愷諺、李家瑞兩人則是自願離隊，而原本傳出全隊都將減薪一成的消息，最終決定是3名球員與教練團將減薪一成。
而在多名球員先後離隊後，九太目前剩下于煥亞、蘇奕晉、陳懷安、李盈鋒、張家榮、陳文宏、陳冠毅、勤明慶、吳怡斌及余純安等10名球員，他們也都在今天完成續約動作。
至於球員空缺，九太表示會從選秀會上挑選大專新秀，或是從其他球隊中物色好手加盟，球隊預計休兵至月底，5月1日重啟訓練，備戰下一季。
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