快訊

隔離費用政府出！旅美婦人無健保身份 非30年後才回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／九太做出人員異動 李愷諺等4人離隊

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
李愷諺。記者季相儒／攝影
李愷諺。記者季相儒／攝影

才剛以三連勝之姿結束重返SBL首季的九太科技隊，在今天就傳出人員異動的消息，周暐宸、李愷諺、李家瑞及柯旻豪等4人離隊，另外做出3名球員與教練團減薪一成的決定。

九太本季以8勝24負的戰績在全聯盟墊底，昨天結束SBL第17季賽程後，球團今天下午就與全體隊職員進行面談，最終共有4人離隊。

九太表示，離隊的4人中，周暐宸被球隊釋出，柯旻豪未獲續約，李愷諺、李家瑞兩人則是自願離隊，而原本傳出全隊都將減薪一成的消息，最終決定是3名球員與教練團將減薪一成。

而在多名球員先後離隊後，九太目前剩下于煥亞、蘇奕晉、陳懷安、李盈鋒、張家榮、陳文宏、陳冠毅、勤明慶、吳怡斌及余純安等10名球員，他們也都在今天完成續約動作。

至於球員空缺，九太表示會從選秀會上挑選大專新秀，或是從其他球隊中物色好手加盟，球隊預計休兵至月底，5月1日重啟訓練，備戰下一季。

柯旻豪 李愷諺

延伸閱讀

SBL／挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快

員工爆料減薪 瓦城：部分門店調整營業時間減少加班

紐時報導SBL現況 稱閉門比賽有望成NBA範例

SBL／最終戰 九太台銀刷分秀

相關新聞

JHBL／復興女籃勇奪史上宜蘭首冠 10戰全勝太強縣長重賞

JHBL全國籃球甲級聯賽的冠亞軍之戰昨在台北體育館開打，宜蘭復興國中表現亮眼，以69比59擊敗民族實中，勇奪女生組冠軍，...

SBL／挑戰賽14日登場 璞園：少一名洋將仍有信心

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。璞園總教練麥班達今天強調，就算陣...

SBL／九太做出人員異動 李愷諺等4人離隊

才剛以三連勝之姿結束重返SBL首季的九太科技隊，在今天就傳出人員異動的消息，周暐宸、李愷諺、李家瑞及柯旻豪等4人離隊，另...

籃球／WNBA退役女將 出任大學男籃教頭創新猷

WNBA球星摩爾（Tamara Moore）退役後轉任教職，她最近更接下梅薩比山脈學院（Mesabi Range Col...

SBL／挑戰賽14日登場 裕隆放話不讓璞園打快

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。裕隆執行教練李啟億強調，壓制璞園...

JHBL／十勝完美 復興女甲首封后

帶著少年籃賽冠軍升上國中，宜縣復興國中女將們昨天再一起以六十九比五十九力退北市民族實中，迎接JHBL女甲第一座金盃，且是寫下一○八學年十場比賽全勝的完美紀錄，隊史首度打進JHBL甲級冠軍戰就嘗到登頂滋味。

JHBL／大倫男甲封王 「還學校一冠」

九十三學年以球員身分率苗縣大倫國中闖進JHBL男甲四強但錯失金盃，大倫教頭陳弘澤六年前回到母校接掌男籃隊兵符，目標就是「還」學校一座冠軍，昨天率子弟兵以七十九比七十五擊敗新北安康高中國中部登頂，他落淚說：「之前被壓著打，終於翻回來，這座冠軍也是宣誓，大倫要重返男甲強權！」

SBL／最終戰 九太台銀刷分秀

第十七季SBL例行賽最終戰，台銀與九太科技隊戰至二度延長才分出勝負，九太以三連勝為本季畫下句點，而兩隊合力拿下二三七分、九太單場一二四分都改寫聯盟紀錄。

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

97學年迎接隊史第一座JHBL男甲金盃，大倫國中等待超過10年，今年終於在108學年擊敗安康高中國中部、迎接隊史第2座男...

SBL／繳生涯新高19分 吳曉謹把握機會證明自己

第17季SBL例行賽最終戰，已確定挺進總冠軍賽的台啤隊趁機磨練球員，吳曉謹把握上場機會繳出生涯新高的19分，球隊也以77...

JHBL／終結安康黑馬旅程 大倫奪隊史男甲第2冠

相隔7個學年再挑戰JHBL男甲冠軍，大倫國中今天沒再錯過機會，第四節在邱翊安領軍下頂住安康國中攻勢，以79：75迎接隊史...

SBL／菜鳥教頭初體驗 陳國維給自己打60分

台銀隊菜鳥教頭陳國維接下球隊兵符後，就希望在新教練團帶領下球隊能呈現截然不同的風貌給大家看，儘管最終無緣挑戰賽、賽季提前...

熱門新聞

MLB／大聯盟想移師日本開打？日媒：去台灣比較實際

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

中職／拿著全球首勝球 餅總哭了

MLB／誰是最難纏對手？ 哈波選國聯東區三位強投

中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製

NBA／皮朋喊是名人堂遺珠 庫寇奇：隨喬丹奪冠更有意義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。