SBL／挑戰賽14日登場 璞園：少一名洋將仍有信心

第17季SBL超級籃球聯賽，明晚將由桃園璞園建築與裕隆納智捷進行5戰3勝制的季後挑戰賽。璞園總教練麥班達今天強調，就算陣中少了一名洋將，「我們還是有信心。」

本季SBL賽制變革，上、下半季冠軍台灣啤酒直接取得總冠軍賽門票，年度勝率排名第二的璞園與第三的裕隆明晚將在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心，透過5戰3勝制的挑戰賽，爭取最後一席總冠軍賽入場券。

由於璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）因父親過世，提前返美奔喪，也讓璞園挑戰賽僅剩單洋將應戰。

雖然陣中少了一名洋將，不過麥班達強調，上半季他們在僅有單洋將的情況下，仍2度擊敗裕隆，因此他說：「我還是有信心。」他並挑明，打法會以上半季策略應戰，「球的傳導、流動要快，每個人都得碰到球，讓對方只能不斷追著我們跑。」

麥班達承認，少了一名洋將，的確會比較辛苦，「但我不覺得少了一個洋將，我們就贏不了比賽。」他強調，贏球的方程式他與隊員都很清楚，「關鍵是我們沒有太多犯錯空間，球員執行力也更重要。」

面對裕隆一大一小的雙洋將，麥班達透露，他們準備了很多不同的防守套路，「坦白說，我也不知道要用哪一種，到了比賽當天，看現場狀況再來決定或調整。」