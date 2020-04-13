JHBL／十勝完美 復興女甲首封后

帶著少年籃賽冠軍升上國中，宜縣復興國中女將們昨天再一起以六十九比五十九力退北市民族實中，迎接JHBL女甲第一座金盃，且是寫下一○八學年十場比賽全勝的完美紀錄，隊史首度打進JHBL甲級冠軍戰就嘗到登頂滋味。

七年前回到家鄉執教的復興教頭周俊雄提到，宜蘭基層籃球人才不少，但過去外流嚴重，他回到母校剛好接下光復國小的冠軍班底，儘管學校沒體育班，許多球員練完球後就要趕去補習，他也是每天基隆、宜蘭通勤，但日復一日的辛苦都化作甜美果實。

復興近年最有名的籃球隊校友當屬松山高中菜鳥年就包辦MVP和新人王的高國豪，旅美發展的他冠軍戰前特別錄製影片為學妹打氣，昨天繳出廿五分、十一籃板、七助攻、六抄截全能數據的張聿嵐也特別謝謝學長越洋加持，「我們幫他拿冠軍了！」

家住四結的張聿嵐每天搭火車通勤半小時到復興，不像隊長丁羽練完球要補習，隊友加強課業的時間她就自主訓練加強外線，昨天三分球三投二中展現成果，獲得MVP肯定的她笑說：「很開心，冠軍和個人獎都是更肯定自己，接下來要朝更遠目標（HBL）前進。」

民族連兩年叩關冠軍戰都鎩羽而歸，國小同樣出自光復的民族大將劉芳瑜坦然說，經過去年的遺憾，今年球隊設定就是「享受比賽」。