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JHBL／大倫男甲封王 「還學校一冠」

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
大倫國中迎接隊史第二座男甲冠軍，球員開心將教練陳弘澤拋到空中。圖／名衍行銷提供
大倫國中迎接隊史第二座男甲冠軍，球員開心將教練陳弘澤拋到空中。圖／名衍行銷提供

九十三學年以球員身分率苗縣大倫國中闖進JHBL男甲四強但錯失金盃，大倫教頭陳弘澤六年前回到母校接掌男籃隊兵符，目標就是「還」學校一座冠軍，昨天率子弟兵以七十九比七十五擊敗新北安康高中國中部登頂，他落淚說：「之前被壓著打，終於翻回來，這座冠軍也是宣誓，大倫要重返男甲強權！」

大倫九十七學年奪下第一座JHBL男甲金盃，一○○學年再闖冠軍戰但無緣登頂，去年更無緣八強，只能看女籃隊迎接隊史首冠。昨天攻下廿分、十籃板的大倫頭號戰將邱翊安笑說：「男、女籃球員感情很好，都會互虧，今年我們說她們是衛冕軍，她們說我們是資格賽大魔王，女籃去年成績是我們一個刺激。」

今年大倫女籃隊無緣四強，男籃隊昨天則是終結成軍三年的安康「黑馬旅程」，包辦MVP和助攻王的邱翊安開心說：「我們也是完成另類二連霸！」

賽後被球員拋到空中的陳弘澤難掩激動情緒，他回憶九十三學年各項比賽都包辦冠軍，唯獨最重要的JHBL錯過金盃，「我一直覺得我欠大倫一個冠軍，這次完成了，心情百感交集。」大倫產出不少籃球好手，但過去六年都被拒於四強外，他強調今年的冠軍只是起頭，「開心一天就好，冠軍的感覺真的很不錯，明天就要繼續迎接挑戰！」

北市金華國中昨天和苗縣明仁國中纏戰到延長賽才以九十九比九十六驚險奪下季軍。

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