SBL／繳生涯新高19分 吳曉謹把握機會證明自己

第17季SBL例行賽最終戰，已確定挺進總冠軍賽的台啤隊趁機磨練球員，吳曉謹把握上場機會繳出生涯新高的19分，球隊也以77：73擊敗裕隆隊，他表示，希望能藉機讓教練看到自己的身手，爭取更多上場機會。

台啤主帥周俊三坦言，自己對年輕球員要求十分嚴格，吳曉謹就是其中一人，「練球就很常修理吳曉瑾，對他要求很嚴格，但他今天展現很不錯的拚勁，如果防守更好，上場時間就能更多。」

吳曉謹表示，在人才濟濟的台啤陣中要爭取到上場機會並不容易，因此自己也更要把握住機會，「要讓教練看到自己是可以頂替上來的，因此上了場就要打出更好的表現。」

包辦上、下半季冠軍的台啤已確定握有一勝優勢闖進總冠軍賽，這幾戰都讓較少上場的球員磨練，藉此找出可用之兵備戰總冠軍賽。下周二將由璞園與裕隆先進行五戰三勝制的挑戰賽，勝方將與台啤爭冠。

對於球隊將有一周時間沒比賽，周俊三並不擔心，「本季我們針對體能做了很大的準備，下周也會繼續維持訓練，不管對誰就是一場一場做準備，小心謹慎面對每一場比賽，最重要的還是球員的健康，不管是外在的身體素質還是內在心理因素都很重要，且年輕球員應要對此有共識。」