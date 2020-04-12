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SBL／菜鳥教頭初體驗 陳國維給自己打60分

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
台銀隊主帥陳國維（左）在第三節中遭驅逐出場。圖／中華籃球協會提供
台銀隊主帥陳國維（左）在第三節中遭驅逐出場。圖／中華籃球協會提供

台銀隊菜鳥教頭陳國維接下球隊兵符後，就希望在新教練團帶領下球隊能呈現截然不同的風貌給大家看，儘管最終無緣挑戰賽、賽季提前畫下句點，但他仍為自己執教首季打了及格的60分，「很幸運擁有這一群夥伴和這麼棒的一群球員。」

第17季SBL例行賽最終戰，台銀浪費雙位數的領先優勢，最終與九太科技隊拚戰到二度延長落敗，最終以14勝18負、年度排名第四作收。對自己執教首季的表現，陳國維給了自己剛好及格的分數。

「這季真的是很驚奇的一季。」陳國維坦言自己剛接下兵符時，曾經擔心會帶不動球員，「畢竟我才比他們大個5、6歲，我也把他們當作家人，也很感謝他們如此信任我，接受我有別於以往的訓練內容。」

本季接下主帥一職，陳國維就下定決心要打照出一支有別於以往、全新的球隊，「很開心本季的台銀有讓大家驚艷，像今天的比賽，球員也都用盡全力，拚到最後一刻，下周教練團會找時間開會，就本季缺失做檢討，希望將來能完成本季未完成的目標。」

不過本季最終戰陳國維卻因不滿裁判尺度，連續被吹了兩個技術犯規，生涯首度遭驅逐出場，賽後他解釋，上半場就曾因吹判尺度與裁判溝通，但第三節呂威霆疑似遭犯規卻未響哨，又見他倒地不起，擔心他再度受傷才與裁判抗議。

至於雙洋將米歇爾與瓊斯，陳國維給予兩人極高的肯定，「他們球技或許不是最好的洋將，但論個性及配合度絕對可以算是前三名，球技方面可以靠團隊彌補，若將來有機會也不排除再把兩人找回來。」

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