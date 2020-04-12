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SBL／雙破聯盟紀錄 九太3連勝結束本季

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
九太隊蘇奕晉（中）。圖／中華籃球協會提供
九太隊蘇奕晉（中）。圖／中華籃球協會提供

第17季SBL例行賽最終日，九太科技隊靠著艾凡斯、蘇奕晉、張家榮合攻80分，在二度延長賽以124：113辛苦擊敗台銀隊，以三連勝結束本季，兩隊得分加總237分及九太拿下124分，都改寫聯盟紀錄。

採用單洋將的九太此役面對全本土的台銀，在第四節最後6.5秒還有最後一擊機會，不過接連三次補籃未果，也讓比賽進入延長賽。第一度延長戰況依舊膠著，陳昱瑞最後兩罰俱中又讓比賽回到原點，最終經過二度延長才辛苦拿下勝利。

而兩隊總得分237分改寫今年三月裕隆與璞園隊創下的235分的聯盟紀錄，九太得到124分也改寫裕隆單場最高得分紀錄（原紀錄122分），同時也用三連勝為本季畫下句點。

九太重返SBL首季以8勝24負作收，總教練劉嘉發表示，球隊還有很多不足，接下來短暫休息後五月起又要恢復訓練，「句點後又是另一個開始，我們的球員基本功還差很多，接下來會打掉重練，從基本功開始，也會物色一些新血，相信不久的將來我們會是支不錯的球隊。」

今天猛攻26分、11籃板「雙十」表現的蘇奕晉也認為，今天的比賽九太採用單洋將卻在首節還是處於落後，顯現出球隊還有許多問題需要改善，接下來會利用休季期做加強，為新球季做準備。

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