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SBL／挑戰衛冕年度MVP平常心 蔣淯安：奪冠最重要
三月繳出場均12分、2.6籃板、2.5助攻、1.8抄截的台啤隊隊長蔣淯安，今天從主帥周俊三手中接下三月單月最佳球員獎盃及第11周最佳球員獎牌，接下來最重要目標就是幫助球隊打下隊史第五冠且是個人第二座總冠軍，衛冕年度MVP則平常心面對。
在蔣淯安全能表現帶領下，台啤在三月繳出9勝2負的戰績，其中一波9連勝更是改寫隊史紀錄，也讓他們穩坐聯盟龍頭位置。蔣淯安表示，儘管上半季順利封王，但來到下半季全隊依舊不敢鬆懈，尤其是各隊都在洋將戰力上做了補強。
蔣淯安說：「三哥都告訴我們，每一場比賽都是全新開始，加上自己身為隊長，更需要承擔起教練與球員間的溝通橋梁，很開心自己這部分扮演得不錯，球隊也打出不錯的戰績。」
台啤包辦上、下半季冠軍，也提前闖進總冠軍賽，接下來就等著璞園和裕隆隊先進行5戰3勝制的挑戰賽，坐等對手出爐，「不管對手是哪隊我們都會做好情蒐，我自己會比較想跟基恩對位，因為我們都屬於矮小球員，也希望從中學習到更多技巧。」
至於年度MVP二連霸，蔣淯安表示目前並不做多想，「現階段最重要就是總冠軍，我打球從不會在意個人數據，一切都是把團隊擺在第一順位。」
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