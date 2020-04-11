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SBL／布拉禁賽身心反充飽電 李啟億虧有跑快一點

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
裕隆隊洋將布拉（右）完成禁賽後今天歸隊。圖／中華籃球協會提供
裕隆隊洋將布拉（右）完成禁賽後今天歸隊。圖／中華籃球協會提供

裕隆隊昨天擊敗台銀後，確定闖進挑戰賽，今天與九太科技隊的比賽已無關勝負，球隊也藉機磨練幾位較少上場的球員，而與璞園隊洋將賈西亞發生肢體衝突遭禁賽2場的布拉此役歸隊，他說，經過這幾天的休息身心都獲得充電，接下來就是要面對下周二開打的挑戰賽。

在台啤隊包辦上、下半季冠軍後，確定將先進行5戰3勝制的挑戰賽，昨天裕隆擊敗台銀，提前確定挑戰賽對戰組合，下周二將碰上以單洋將應戰的璞園，今天面對九太也讓主力球員休息，備戰接下來登場的挑戰賽。

雖然是調整性質的比賽，裕隆執行教練李啟億仍希望能從中找出更多可用之兵，他坦言球隊有布拉在時，攻守都有一定水準，不過只剩本土球員時落差太大，這是目前急需改善的地方。

而遭禁賽兩場的布拉今天回歸，他繳出16分、9籃板的成績，不過不敵九太洋將艾凡斯猛攻34分、13籃板，裕隆以70：92敗下陣來，但布拉表示，能夠歸隊很開心，「這幾天我都保持訓練與治療，這段時間身心也都獲得充電，好迎接接下來的比賽。」李啟億也認為，感覺布拉在跑動上有比較快一點。

對於接下來的挑戰賽，裕隆將面對僅有愛德一名洋將的璞園，布拉這個點更顯優勢，李啟億説：「有跟布拉說要他更積極一點，此外也希望阿良（盧冠良）能跳出，在鋒線火力上做出貢獻。」

布拉 李啟億 璞園

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