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籃球／你投籃就爛！ 芝加哥市長烙狠話趕居民回家

聯合新聞網 / 綜合報導
芝加哥市長賴特福特欲導正外出亂象，烙狠話勸民眾回家。 美聯社
芝加哥市長賴特福特欲導正外出亂象，烙狠話勸民眾回家。 美聯社

因應新冠肺炎疫情，政府呼籲民眾待在家，避免出門增加感染風險，然民眾難抑止運動魂，美芝加哥就有人仍在疫情期間去公園打球，為遏止此行為，市長出奇招，在推特烙狠話，嗆市民「反正你的跳投就是爛」，要他們乖乖回家。

芝加哥市長賴特福特（Lori Lightfoot）本週宣布暫停所有職業運動賽事，並建議轄區及周邊居民待在家，然而人群中不免出現老鼠屎扯後腿，有部分居民不怕染病，到公園練投籃。

聽聞此狀況，賴特福特直接下猛藥，在推特上發文：「這只是一則來自市長阿姨的善意提醒。反正你的投籃就是爛，既然救不了，不如就待在家裡吧。」，極富創意的宣導，獲得網友一致好評。

疫情 芝加哥 福特 新冠肺炎

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