籃球／你投籃就爛！ 芝加哥市長烙狠話趕居民回家

因應新冠肺炎疫情,政府呼籲民眾待在家,避免出門增加感染風險,然民眾難抑止運動魂,美芝加哥就有人仍在疫情期間去公園打球,為遏止此行為,市長出奇招,在推特烙狠話,嗆市民「反正你的跳投就是爛」,要他們乖乖回家。

芝加哥市長賴特福特(Lori Lightfoot)本週宣布暫停所有職業運動賽事,並建議轄區及周邊居民待在家,然而人群中不免出現老鼠屎扯後腿,有部分居民不怕染病,到公園練投籃。

聽聞此狀況,賴特福特直接下猛藥,在推特上發文:「這只是一則來自市長阿姨的善意提醒。反正你的投籃就是爛,既然救不了,不如就待在家裡吧。」,極富創意的宣導,獲得網友一致好評。

Just a friendly reminder from your Auntie to stay home. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/RpX4tgRx2i