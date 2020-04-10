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SBL／爭挑戰賽門票失利 台銀主帥仍肯定球員本季表現

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
台銀隊陳順詳（中）。圖／中華籃球協會提供
台銀隊陳順詳（中）。圖／中華籃球協會提供

面對因布拉禁賽少了一個洋將的裕隆隊，台銀隊今天沒能討到便宜，最終以85：90遭到逆轉，也將挑戰賽門票拱手讓出，雖然確定球季將在後天畫下句點，但今年接下兵符的菜鳥教頭陳國維仍肯定球員整季的表現，「沒人能想到台銀能打得這麼讓人驚艷。」

台銀此役面臨非贏不可且要贏至少33分的壓力，首節雖打出27：17漂亮開局，但球隊在次節的老毛病再現也讓裕隆有機可趁，儘管台銀努力反撲，但最後陳順詳發生傳球失誤，錯失追平契機。

台銀過去三季都是以爐主身分作收，本季更換主帥，在新的教練團帶領下，球隊也打出新氣象，雖然爭取挑戰賽門票提前失利，但陳國維仍肯定球員整季的表現。

陳國維說：「真的沒想到我們到倒數第二場還有機會拚，但沒逼到最後一刻真的很可惜，不過我很感謝球員的付出與信任，若還有明年，我還會用一樣的方式帶隊，不會改變初衷。」

陳順詳 布拉

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