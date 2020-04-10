SBL／基恩準大三元領軍 裕隆淘汰台銀挺進挑戰賽
攸關另一張季後賽門票，裕隆隊化解雙位數的落後，靠著基恩29分、9籃板、10助攻準「大三元」，林宜輝也貢獻25分，以90：85逆轉台銀隊，也讓台銀晉級季後賽夢碎，下周裕隆將先與璞園隊進行5戰3勝制的挑戰賽，勝方將與台啤隊爭冠。
年度戰績排名第四的台銀，下半季最後三戰必須全勝，且只能讓裕隆贏一場，昨天他們先過了少了賈西亞的璞園，今天面對同樣因禁賽而少一洋將的裕隆，卻沒因此討到便宜。
首節台銀在瓊斯個人獨拿14分帶領下，單節打出27：17的攻勢，不過次節裕隆成功變陣，反倒回擊一波22：14的攻勢，將分差縮小，易籃後裕隆成功反撲，落後的台銀雖努力追趕，但最後關頭陳順詳傳球發生失誤，只能眼看裕隆將勝利帶走。
裕隆執行教練李啟億表示，賽前大家都知道這是場關鍵之役，只要贏球就能搶下挑戰賽門票，「我們不想因為別人的結果來決定自己的命運，想靠自己打進季後賽，畢竟我們是支不錯的球隊，就是看凝聚力、向心力夠不夠。」
下周裕隆將與單洋將的璞園進行5戰3勝的挑戰賽，李啟億不認為會因此打得比較輕鬆，「他們上半季就是單洋將，有時候執行的還比雙洋將好，對我們不一定比較好打，重點還是要做好自己，不去想對方是單洋將或雙洋將。」
而基恩轉戰SBL後，加上今天已經是第三次差1籃板就完成「大三元」，賽後他苦笑說：「這真的太糟了，這已經是第三次了，沒人提醒我差1籃板，但重點最後球隊還是贏球。」
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