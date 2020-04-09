SBL／台啤率先挺進總冠軍賽 蔣淯安：挑戰才要開始

台啤隊今天靠著優異的團隊合作，在上場12人都有得分紀錄下，以78：69輕取九太科技隊，提前在下半季封王，也成為SBL改制後，首支包辦上、下半季冠軍的球隊，台啤也將握有一勝優勢挺進總冠軍賽。

在前一場璞園隊不敵台銀隊後，台啤只要自己贏球就能封王，首節台啤就打下27：15的攻勢，加上九太兩名洋將賽森、艾凡斯都只打完首節後就退場，也讓台啤快意封王。

雖然順利包辦上、下半季冠軍，但台啤隊長蔣淯安並不敢大意，他強調，在還沒拿下總冠軍前還不能開心太早，「目前我們只是拿到門票，現在真正的挑戰才正要開始，若是沒拿到總冠軍一切只是前功盡棄。」

主帥周俊三對於下半季封王也感到開心，但他認為接下來球隊還是必須戰戰兢兢，「不管是璞園還是裕隆隊，他們的戰力都很完整，穩定性也比我們好，我們還是要更虛心、有耐心去面對比賽。」

而輸球的九太總教練劉嘉發解釋為何只讓雙洋將打完首節就不再上場，「他（賽森）一直在場上刷數據，搞得本土球員都快不會打球了，剛好我們也沒機會打季後賽了，何不好好磨練他們。」