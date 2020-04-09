SBL／季後賽門票需自助天助 台銀：任何機會都不放過

在台啤隊有機會包辦上、下半季冠軍，提前闖進總冠軍賽的情況下，裕隆和台銀隊都要為了另一張季後賽門票拚戰，目前全年度排名第四的台銀本周必須三戰全勝且裕隆只能贏一場的情況，才能闖進季後賽，台銀今天靠著瓊斯加上張博勝領軍，以85：77擊敗璞園隊。

台啤今天有機會封王，在璞園輸球後，只要自己再擊敗九太科技隊後，就能拿下下半季冠軍，也將握有一勝優勢挺進總冠軍賽。若是台啤順利封王，除了已經確定握有季後賽門票的璞園和遭淘汰的九太科技隊外，裕隆和台銀將要爭取另一張季後賽門票。

台銀主帥陳國維説：「大家都很清楚知道這三場比賽的重要性，開賽我們打得很強勢，不過後半段還是有些亂流，年輕球員打得較急躁，還是需要像（張）博勝這樣有經驗的球員才能穩住。」

雖然贏了這場比賽，但陳國維坦言球隊贏得並不漂亮，「璞園雖然少了一個洋將，但他們團隊還是打出球隊球風及不錯的內容，這都是我們必須要學習的地方。」

而本周是下半季例行賽最後一周賽事，台銀想要闖進季後賽除了自助還要天助，今天攻下16分的台銀隊長張博勝説：「只能說我們這周運氣不錯，當好都遇到單洋將球隊（璞園賈西亞及裕隆布拉肢體衝突遭禁賽），但天助也要自助，本周唯一目標就是三戰全勝。」