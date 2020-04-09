SBL／璞園缺兩大將迎季後賽 麥班達：要把洞補起來

璞園隊下半季中迎來本季曾效力ABL富邦勇士隊的洋將賈西亞，球隊也在他助拳下打出一波連勝氣勢，不過今天傳出他父親過世的消息，在與球團討論後，球隊決定尊重他，讓他返美奔喪，並決定本季剩餘賽事都只會用單洋將應戰，今天璞園也讓較少上場的球員磨練，為季後賽做準備。

賈西亞的父親在今天凌晨傳出病逝消息，目前正在禁賽的他也立即向球隊提出返美的要求，主帥麥班達透露，其實約兩周前賈西亞就有跟他提過父親的狀況，有可能需要返美。

「當時他有跟我說有可能要回去，我們也尊重他的決定，但也希望他能留下來，最後他選擇留下來，我們也希望他能好好享受比賽。」麥班達說，賈西亞跟父親感情非常好，父親生病的情況恐也影響著他打球情緒，「感覺他最近悶悶的，情緒比較複雜。」

突然收到賈西亞必須返美的消息，也讓璞園團隊措手不及，今天面對台銀隊的比賽，開賽就陷入落後，最終以77：85吞下敗仗。麥班達説：「感覺大家開賽都還在想這件事，都還在恍神。」