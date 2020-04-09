聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／璞園缺兩大將迎季後賽 麥班達：要把洞補起來
璞園隊下半季中迎來本季曾效力ABL富邦勇士隊的洋將賈西亞，球隊也在他助拳下打出一波連勝氣勢，不過今天傳出他父親過世的消息，在與球團討論後，球隊決定尊重他，讓他返美奔喪，並決定本季剩餘賽事都只會用單洋將應戰，今天璞園也讓較少上場的球員磨練，為季後賽做準備。
賈西亞的父親在今天凌晨傳出病逝消息，目前正在禁賽的他也立即向球隊提出返美的要求，主帥麥班達透露，其實約兩周前賈西亞就有跟他提過父親的狀況，有可能需要返美。
「當時他有跟我說有可能要回去，我們也尊重他的決定，但也希望他能留下來，最後他選擇留下來，我們也希望他能好好享受比賽。」麥班達說，賈西亞跟父親感情非常好，父親生病的情況恐也影響著他打球情緒，「感覺他最近悶悶的，情緒比較複雜。」
突然收到賈西亞必須返美的消息，也讓璞園團隊措手不及，今天面對台銀隊的比賽，開賽就陷入落後，最終以77：85吞下敗仗。麥班達説：「感覺大家開賽都還在想這件事，都還在恍神。」
對於本季接下來的比賽都只能用單洋將應戰，麥班達說：「只能往前想，我們除了要面對少了賈西亞這個點，還必須要補上李啟瑋的洞，今天讓比較少上場的人多打一點，就是為了季後賽做準備。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言