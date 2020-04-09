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SBL／賈西亞返美奔喪 璞園剩餘賽事僅用單洋將

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
賈西亞因收到父親突然過世的噩耗緊急返美，璞園將使用單洋將打完剩餘賽季。 圖／中華籃球協會提供
賈西亞因收到父親突然過世的噩耗緊急返美，璞園將使用單洋將打完剩餘賽季。 圖／中華籃球協會提供

璞園隊洋將賈西亞（Charles Garcia）日前與裕隆隊布拉（Sim Bhullar）發生肢體衝突，目前兩人都處於禁賽兩場的階段，原本今天是賈西亞禁賽第二場，卻傳出父親突然過世的噩耗，與球團討論後決定明天返美，璞園也決定將以單洋將完成賽季。

璞園在下半季中找來原本效力ABL富邦勇士隊的賈西亞，球隊也在他加入後打出一波6連勝高潮，追到與排名第一的台啤隊僅有一場勝場差，卻在爭取下半季龍頭位置的關鍵時刻先後發生傷兵與禁賽問題，也讓台啤將勝差拉開至2場，穩住下半季龍頭位置。

今天原本是賈西亞禁賽第二場比賽，原本就不能上場的他卻又碰上父親在今天凌晨過世，在得知噩耗後他與球團討論希望能立即返美，球團也同意他的要求，也協助安排航班及相關防疫用品讓賈西亞能在明天啟程。

而在賈西亞返美奔喪後，璞園也決定本季剩餘賽事將採單洋將方式應戰，主帥麥班達表示，由於賈西亞不是受傷，因此不適用「李恩條款」，在洋將大限後更換洋將，加上目前的防疫措施，任何人從國外來台都要進行14天居家檢疫，因此確定由愛德一名洋將打完本季。

璞園 台啤

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