籃球／WNBA現役最老 39歲柏德還要拚奧運第5金

柏德（Sue Bird）是美國女籃沙場老將，現年39歲的她是WNBA現役球員中年紀最大的一位。儘管東京奧運延後一年舉行，但這並不影響她第五次出征奧運的意願。

目前效力於西雅圖風暴隊，柏德是美國女籃史上最優秀控衛之一，與鳳凰城水星隊的陶樂西（Diana Taurasi）同樣擁有四面奧運金牌。今年10月將滿40歲，柏德希望能至少再戰兩季，也沒有具體退休時間表。而陶樂西則是將在6月滿38歲。

「當然，當人們看到我的年紀，總會對我有所質疑，」柏德說，「現在奧運延後一年，眾人對我和陶樂西的看法又會有所不同；但我不認為延後一年對我們會有什麼影響。」

柏德是WNBA的2002年選秀狀元，並拿過三次總冠軍，因進行膝蓋手術而缺席了2019年球季。她從去年11月起跟隨美國隊練球，藉此找回比賽狀態。