快訊

直播／新增1本土病例為案322台師大生確診室友 累計總數380例

專訪／義務職廣封諸侯？江啟臣：沒領錢自帶助理、便當 這叫無價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／WNBA現役最老 39歲柏德還要拚奧運第5金

世界日報 / 體育新聞組╱綜合報導
WNBA現役最老，39歲柏德仍要瞄準東奧。 美聯社
WNBA現役最老，39歲柏德仍要瞄準東奧。 美聯社

柏德（Sue Bird）是美國女籃沙場老將，現年39歲的她是WNBA現役球員中年紀最大的一位。儘管東京奧運延後一年舉行，但這並不影響她第五次出征奧運的意願。

目前效力於西雅圖風暴隊，柏德是美國女籃史上最優秀控衛之一，與鳳凰城水星隊的陶樂西（Diana Taurasi）同樣擁有四面奧運金牌。今年10月將滿40歲，柏德希望能至少再戰兩季，也沒有具體退休時間表。而陶樂西則是將在6月滿38歲。

「當然，當人們看到我的年紀，總會對我有所質疑，」柏德說，「現在奧運延後一年，眾人對我和陶樂西的看法又會有所不同；但我不認為延後一年對我們會有什麼影響。」

柏德是WNBA的2002年選秀狀元，並拿過三次總冠軍，因進行膝蓋手術而缺席了2019年球季。她從去年11月起跟隨美國隊練球，藉此找回比賽狀態。

WNBA

延伸閱讀

國際田總凍結排名 台將想拚奧運達標得等12月

游泳／美國名將拉克提明年37歲 續為東奧金牌努力

相關新聞

籃球／WNBA現役最老 39歲柏德還要拚奧運第5金

柏德（Sue Bird）是美國女籃沙場老將，現年39歲的她是WNBA現役球員中年紀最大的一位。儘管東京奧運延後一年舉行，但這並不影響她第五次出征奧運的意願。 目前效力於西雅圖風暴隊，柏德是美國女

JHBL／明仁林聖杰猛轟40分 狂拿全隊近半分數

國中籃球甲級聯賽昨天起進行八強決賽，男、女子組冠軍熱門球隊明仁國中與復興國中，都在首日陷入苦戰，男子組衛冕軍明仁靠大會頭號射手林聖杰猛轟生涯新高的四十分，以八十二比八十險勝光榮國中，復興則在下半場才拉開與太子國中的差距，以六十七比五十二獲勝。

WSBL／肺炎疫情影響 開季無限期延後

受到新冠肺炎疫情影響，第十五季ＷＳＢＬ原定四月十三日於晧宇國際訓練館以閉門方式舉行開幕戰，在教育部體育署建議下，中華民國籃球協會昨日宣布延後開季，開打日期待疫情緩和後、再召開會議敲定。

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 紀律委員會決議不另罰款

SBL裕隆隊洋將布拉以及璞園洋將賈西亞，上周爆發肢體衝突，雙判禁賽兩場，今中華民國籃球協會召開紀律委員會，決議維持禁賽兩...

JHBL／接班宋昕澔 明仁林聖杰豪取40分險勝光榮

在上賽季搶下隊史第四座國男甲級冠軍後，苗栗縣明仁國中今年展現強烈衛冕企圖心，其中射手林聖杰更打出接班學長宋昕澔的氣勢，在...

JHBL／高中強權陪練 復興要當做好準備的球隊

被譽為今年JHBL女子組冠軍熱門球隊的宜蘭縣復興國中，在今天的八強賽首戰，雖然上半場一度施展不開，不過在中場熱機完成後逐...

JHBL／民族劉芳瑜絕殺跳投 七賢蕭豫玟雙20白搭

國中籃球甲級聯賽（JHBL）今天在台北體育館進行八強總決賽，其中今年各隊實力接近的女子組，首場比賽就上演激烈拉鋸戰，上學...

SBL／蔣淯安獲單周最佳不居功 有望衛冕年度MVP

第十七季超級籃球聯賽本周將進行例行賽最後一周賽事，已點亮封王魔術數字「Ｍ二」的台灣啤酒，最快明天在下半季封王，而陣中後衛蔣淯安也繼日前拿下單月最佳球員後，再拿下第十一周最佳球員，被看好成為史上第三位完成年度ＭＶＰ二連霸的球員。

JHBL／苗縣男、女雙強 連霸路上強敵虎視眈眈

國中甲級籃球聯賽八強決賽今天在台北體育館點燃戰火，儘管受到新冠肺炎疫情影響，今年賽事將不開放觀眾進場，不過各隊仍做好準備全力一戰，尤其是將問鼎男、女子組二連霸的苗栗縣明仁國中與大倫國中，都展現不錯狀態，而其他球隊同樣虎視眈眈。

JHBL／八強決賽燃戰火 苗栗明仁、大倫挑戰二連霸

108學年度國中籃球甲級聯賽總決賽，明天起至12日在台北體育館點燃戰火，雖然受到新冠肺炎疫情影響，今年賽事只能將採取不開...

SBL／剛拿單月最佳球員 蔣淯安再獲個人獎

上周剛獲得SBL三月最佳球員的台啤隊長蔣淯安，今天再獲得肯定，獲選第17季SBL的第11周單周最佳球員，也是繼第9周後再...

熱門新聞

NBA／看過的最瘋狂灌籃 卡珍斯：不是NBA球員

中職／林益全月薪72.5萬 林泓育75萬確定榜首

中職／高國輝退出50萬俱樂部 月薪減至40萬

JHBL／接班宋昕澔 明仁林聖杰豪取40分險勝光榮

中職／猿隊界外區新座位 陳晨威擔心抓不到跑者

例行賽若提前結束 誰是西區季後賽最大遺珠？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。