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SBL／布拉、賈西亞鬥毆 紀律委員會決議不另罰款

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

SBL裕隆隊洋將布拉以及璞園洋將賈西亞，上周爆發肢體衝突，雙判禁賽兩場，今中華民國籃球協會召開紀律委員會，決議維持禁賽兩場判決，但不另追加罰款。

布拉與賈西亞4日比賽首節就爆發鬥毆情事，籃協今召開紀律委員會，表示經全體出席委員反覆審視比賽錄影畫面，確認布拉遭賈西亞犯規後用手肘揮擊賈西亞並發生雙方口角，接著賈西亞朝布拉揮掌同時間，布拉以雙手用力推擠賈西亞，兩人行為遭判罰奪權犯規驅逐出場。經全體委員充份討論後，決議維持禁賽兩場之判決，不另為罰款之處分。

布拉及賈西亞兩位球員已於4月5日執行完第一場禁賽，明日璞園洋將賈西亞將執行第二場禁賽，布拉則將於4月10日執行第二場禁賽，禁賽完畢後即可登錄比賽。

爭取季後賽門票之際少了一大主力，璞園上周日6連勝遭斷，明日17：00時將交手台銀，19：00時由台啤迎戰九太，台啤獲勝將包辦上、下半季冠軍，在7戰4勝的總冠軍賽則享有1勝優勢。

布拉 璞園

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