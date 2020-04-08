JHBL／苗縣男、女雙強 連霸路上強敵虎視眈眈

國中甲級籃球聯賽八強決賽今天在台北體育館點燃戰火，儘管受到新冠肺炎疫情影響，今年賽事將不開放觀眾進場，不過各隊仍做好準備全力一戰，尤其是將問鼎男、女子組二連霸的苗栗縣明仁國中與大倫國中，都展現不錯狀態，而其他球隊同樣虎視眈眈。

國中籃球聯賽八強決賽參賽隊先拆成兩組進行分組賽，前兩名球隊晉級到四強交叉賽，勝隊將取得冠軍戰門票，敗隊爭季軍，未晉級四強的球隊參加五至八排名賽。

今年男子組戰況激烈，除衛冕軍明仁仍維持一定的團隊戰力，去年首度挑戰甲級就挺進八強的溪湖，本學年再度扮演黑馬，在前鋒曹振輝的領軍下，有機會更上一層樓。

大倫國中本屆擁有第一後衛「超級安」邱翊安，他擁有場均十七點六分、八點三籃板、六助攻的全能數據，帶領大倫在複賽拉出五連勝，氣勢正旺。

而女子組今年更是戰力大洗牌，去年冠、亞軍大倫與民族皆面臨主力球員畢業的狀況，復興國中在去年拿下第四名後，今年戰力更完整，有機會爭取校史首座甲級冠軍，而七賢國中在大會第一長人蕭豫玟領軍下，有望擺脫連兩年第五名、挺進四強。