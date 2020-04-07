SBL／剛拿單月最佳球員 蔣淯安再獲個人獎

上周剛獲得SBL三月最佳球員的台啤隊長蔣淯安，今天再獲得肯定，獲選第17季SBL的第11周單周最佳球員，也是繼第9周後再度獲得個人獎肯定。

第17季SBL下半季賽程倒數，上半季提前封王的台啤戰績持續長紅，上周兩場賽事都拿下勝利，且終結璞園隊6連勝，除戰績穩居龍頭，串起球隊攻勢的蔣淯安也獲得再一次單周最佳球員獎項。

「小安」上周兩戰繳出11.5分、3抄截、2.5助攻成績，周日碰璞園貢獻23分的他表示，開心再度獲獎，功勞要歸給教練和隊友，台啤是很好的團隊，「大家一直往共同目標去努力，期待可以攜手邁向總冠軍！」

台啤下半季仍以11勝2敗坐穩龍頭，封王魔術數字亮起「M2」，最快本周四封王；若台啤包辦上、下半季冠軍，將由全年勝率第2、3名球隊先進行年度挑戰賽，勝隊再與台啤爭奪總冠軍。

SBL本周四展開下半季例行賽最終周賽程，目前璞園和裕隆分居全年戰績榜第2、3名。