快訊

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」 卻迎來疫情爆發？

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖付三張支票繳清了

SBL／剛拿單月最佳球員 蔣淯安再獲個人獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
蔣淯安。圖／報系資料照
蔣淯安。圖／報系資料照

上周剛獲得SBL三月最佳球員的台啤隊長蔣淯安，今天再獲得肯定，獲選第17季SBL的第11周單周最佳球員，也是繼第9周後再度獲得個人獎肯定。

第17季SBL下半季賽程倒數，上半季提前封王的台啤戰績持續長紅，上周兩場賽事都拿下勝利，且終結璞園隊6連勝，除戰績穩居龍頭，串起球隊攻勢的蔣淯安也獲得再一次單周最佳球員獎項。

「小安」上周兩戰繳出11.5分、3抄截、2.5助攻成績，周日碰璞園貢獻23分的他表示，開心再度獲獎，功勞要歸給教練和隊友，台啤是很好的團隊，「大家一直往共同目標去努力，期待可以攜手邁向總冠軍！」

台啤下半季仍以11勝2敗坐穩龍頭，封王魔術數字亮起「M2」，最快本周四封王；若台啤包辦上、下半季冠軍，將由全年勝率第2、3名球隊先進行年度挑戰賽，勝隊再與台啤爭奪總冠軍。

SBL本周四展開下半季例行賽最終周賽程，目前璞園和裕隆分居全年戰績榜第2、3名。

台啤 SBL 璞園

延伸閱讀

公股揭示紓困資訊參差不齊 立委發現台銀配合度極低

SBL／甩開璞園 台啤封王M2

SBL／缺賈西亞斷6連勝 璞園不敵台啤登頂失利

SBL／助台啤拉出9連勝 蔣淯安獲三月單月最佳球員

相關新聞

SBL／剛拿單月最佳球員 蔣淯安再獲個人獎

上周剛獲得SBL三月最佳球員的台啤隊長蔣淯安，今天再獲得肯定，獲選第17季SBL的第11周單周最佳球員，也是繼第9周後再...

SBL／3大聯賽都抱冠 張容軒無憾轉教練

生涯囊括ＨＢＬ、ＵＢＡ、ＳＢＬ國內三大聯賽冠軍的九太科技隊前鋒張容軒，昨天在與裕隆隊之役的中場時舉辦退休儀式，他也在儀式結束後正式卸下球衣；對自己近廿年的球員生涯就此畫下句點，張容軒認為已無遺憾。

SBL／甩開璞園 台啤封王M2

賽前被第二名的璞園隊追到只剩一場勝場差，台啤隊昨天靠著人數優勢，以九十九比七十二勝出，除了斬斷璞園六連勝外，也將勝差擴大至兩場封王數字降到Ｍ２，最快九日就能在下半季封王，在ＳＢＬ改制後，力拚成為首支包辦上、下半季冠軍的球隊。

SBL／猛攻48分助隊止4連敗 賽森歸功團隊給信心

下半季僅拿一勝的九太科技隊，今天靠著洋將賽森繳出平生涯最高、同時也是SBL本季新高的48分，助隊以102：90擊敗少了布...

SBL／缺賈西亞斷6連勝 璞園不敵台啤登頂失利

近期打出一股小高潮的璞園隊，賽前與下半季暫居龍頭的台啤隊勝差只剩1場，無奈前兩戰皆連碰上球員受傷及禁賽，今天兩隊正面交鋒...

SBL／婉拒引退賽先發 張容軒：不想影響球隊運作

昔日「新榮F4」之一的張容軒，九太科技球團將在今天與裕隆隊的比賽中場為他舉行退休儀式，其實原本球隊想在引退賽時讓他先發出...

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，九太科技隊前鋒張容軒決定在本季卸下...

SBL／賈西亞鬥毆禁賽2場 璞園爭冠路再遇難關

力拚下半季冠軍，璞園隊昨日首節才打七分四十五秒就痛失大將，陣中洋將賈西亞籃下防守時與裕隆隊布拉發生肢體碰撞，雙雙奪權出場，遭中華籃球協會禁賽兩場，但璞園最終仍藉全隊十五顆三分球、高達五成命中率，以一○九比八十二擊敗裕隆，和龍頭台啤隊勝差縮小到一場。

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 籃協處各禁賽2場

爆發肢體衝突的裕隆與璞園隊之戰，璞園簡偉儒4日挺身，攻下全隊最佳21分、4助攻，終場109：82勝裕隆。而裕隆洋將布拉與...

SBL／璞園、裕隆爆肢體衝突 布拉、賈西亞雙雙奪權出場

閉門進行的裕隆與璞園隊之戰，4日開賽就打出火氣，首節倒數2分15秒，裕隆洋將布拉籃下強攻與賈西亞有肢體接觸，賈西亞揮拳回...

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

美國新冠肺炎疫情嚴重，今日累計超過27萬確診。家鄉在北卡羅萊納州的巴克利，坦言美國疫情現在非常嚴重，所幸自己身在台灣。

CBA／林書豪解除14天隔離 為醫護、各地區祈禱

台裔球星林書豪在上個月回到北京為CBA重啟做準備，昨天結束14天的力隔離，第一件事就是赴球場報到，他也為中國大陸武漢市民...

熱門新聞

中職／被大溪老街人潮嚇到 洪一中沒下車就跑了

NBA／16年前加盟湖人 加索難忘布萊恩凌晨暖心舉動

35歲的喬丹vs.35歲的詹姆斯 有什麼不一樣？

中職／閉門開幕戰 樂天桃猿將用機器人當觀眾

NBA／憶2001總冠軍賽 歐尼爾自白變粉絲

NBA／資深記者分享最愛回憶 喬丹與布萊恩針鋒相對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。