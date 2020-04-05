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SBL／猛攻48分助隊止4連敗 賽森歸功團隊給信心

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
九太隊賽森（中）。記者曾原信／攝影
九太隊賽森（中）。記者曾原信／攝影

下半季僅拿一勝的九太科技隊，今天靠著洋將賽森繳出平生涯最高、同時也是SBL本季新高的48分，助隊以102：90擊敗少了布拉的裕隆隊，九太也中止近期的4連敗，且下半季兩勝苦主都是裕隆。

日前賽森因左小腿拉傷復發缺陣一場，今天碰上少了布拉的裕隆，上半場就繳出18分，下半場他表現更是勇猛，個人獨拿30分，此役他全場39投19中，拿下48分、13籃板、3助攻、3抄截的表現，也幫助球隊中止連敗。

「我今天賽前內心設定就是要很積極。」賽後賽森說，「教練跟隊友都給我很大的信心，上場打就對了。」他也坦言日前舊傷復發讓他有些害怕，不過今天身體感覺非常好，也回到應有的狀態，加上隊友的防守做得很好，讓他有更多攻擊機會，「這應該是我出手最多次的比賽了。」

主帥劉嘉發則表示，雖然球隊已無緣季後賽，但不管是本土球員還是外援都十分努力的想打好每場球，「真的很謝謝他們今天的表現。」

而裕隆洋將布拉因前一場與璞園隊賈西亞發生肢體衝突，雙雙遭禁賽兩場，也讓裕隆只能以單洋將應戰，雖然基恩繳出全隊最高的35分、6籃板、7助攻，無奈擋不住賽森，苦吞三連敗。

裕隆執行教練李啟億昨天賽後就表示會對禁賽處分提出申訴，他表示目前已向中華籃球協會提出異議，明天將會召開委員會進行討論，盼有不同判決出爐，他說：「衝突發生應有先後與動作危險性的差別，不應該是同樣罰則。」

九太隊賽森（中）。記者曾原信／攝影
九太隊賽森（中）。記者曾原信／攝影
九太隊賽森（中）單手上籃。記者曾原信／攝影
九太隊賽森（中）單手上籃。記者曾原信／攝影

布拉 李啟億 璞園

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