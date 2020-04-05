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SBL／缺賈西亞斷6連勝 璞園不敵台啤登頂失利

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
璞園隊此役僅能以單洋將愛德（中）應戰。記者曾原信／攝影
璞園隊此役僅能以單洋將愛德（中）應戰。記者曾原信／攝影

近期打出一股小高潮的璞園隊，賽前與下半季暫居龍頭的台啤隊勝差只剩1場，無奈前兩戰皆連碰上球員受傷及禁賽，今天兩隊正面交鋒以72：99吞敗，也讓台啤點亮下半季封王魔術數字M2，最快下周四就能封王。

璞園下半季中迎來前ABL富邦勇士隊洋將賈西亞，球隊也在他助拳下打出一波6連勝，追上排名第一的台啤，僅落後1場勝場差，不過璞園要面對李啟瑋受傷本季提前報銷，賈西亞又在昨天與裕隆隊布拉發生肢體衝突，雙雙遭禁賽兩場處分。

今天前兩名的球隊正面交鋒，只能以單洋將應戰的璞園首節還能勉強與對手抗衡，次節台啤在蔣淯安、王皓吉合拿15分帶領下，單節打出24：12攻勢，末節再以33：23攻勢揚長而去，也繼續穩住下半季第一的位置。

球隊氣勢正旺且是爭取下半季冠軍的關鍵時間，璞園卻面臨球員接連受傷及禁賽，也讓主帥麥班達只能苦笑，「人力吃緊只能找辦法。其實我覺得最可惜的就是Kiwi（李啟瑋）受傷，我看過數據，他跟（簡）偉儒非常有機會拿下最佳進步獎的，但籃球就是這樣，你永遠不知道下一秒誰會受傷。」

不過對於賈西亞昨天與布拉發生衝突而雙雙遭禁賽，麥班達有些不滿：「雖然我們沒什麼抗議，但心裡是不接受的。（中華籃球協會）單方面宣布禁賽，不知道依什麼辦法，就算我們提申訴也無效，不知道標準在哪裡。」今天打出火氣的愛德，賽後僅說了一句：「no comment。」

台啤主帥周俊三則認為，此役台啤能贏球就是靠著人數上的優勢，因此沒有太多討論空間，但他仍強調，台啤打得是團隊籃球，不管缺少誰對球隊影響都很大。

台啤隊巴克利（中）繳出15分、8籃板。記者曾原信／攝影
台啤隊巴克利（中）繳出15分、8籃板。記者曾原信／攝影
璞園隊總教練麥班達（右）。記者曾原信／攝影
璞園隊總教練麥班達（右）。記者曾原信／攝影
台啤隊蔣淯安繳出全場最高的23分。記者曾原信／攝影
台啤隊蔣淯安繳出全場最高的23分。記者曾原信／攝影

台啤 璞園

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