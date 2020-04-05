快訊

交通部早不滿周永暉 知情人士：機場染疫事件只是提前引爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／婉拒引退賽先發 張容軒：不想影響球隊運作

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
張容軒今天正式退休。圖／中華籃球協會提供
張容軒今天正式退休。圖／中華籃球協會提供

昔日「新榮F4」之一的張容軒，九太科技球團將在今天與裕隆隊的比賽中場為他舉行退休儀式，其實原本球隊想在引退賽時讓他先發出賽，打完職業生涯最後一場球，不過張容軒婉拒這個想法，因為不想影響到球隊正常運作。

張容軒球員時期囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，現年32歲的他雖還是當打之年，但因生涯規畫決定高掛球鞋。

雖然在開季前就已作出退休決定，但九太球團仍將張容軒登錄在球員名單中，今天的退休儀式，球團本想讓他好好與球場告別，提出讓他打先發的提議，卻被張容軒婉拒。

「雖然自己一直有在打球，但強度跟過去相比已經不高，球隊現在還是需要一場勝利，我不想因為自己打亂球隊陣型、影響球隊運作。」張容軒去年九月起就赴中和的一所高中執教，也重拾書本攻讀博士班。

張容軒也談到自己印象最深的球賽，除了在台灣大隊時期與台啤在季後賽大戰七場外，就屬在2018年金酒隊時，邱金龍在彰化體育館轟進那顆不可思議的超大號絕殺球，「這一球真的是永生難網，且那年金酒的表現也是最讓人印象深刻的球季。」

張容軒 金酒

延伸閱讀

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

SBL／賈西亞鬥毆禁賽2場 璞園爭冠路再遇難關

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 籃協處各禁賽2場

SBL／璞園、裕隆爆肢體衝突 布拉、賈西亞雙雙奪權出場

相關新聞

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，九太科技隊前鋒張容軒決定在本季卸下...

SBL／婉拒引退賽先發 張容軒：不想影響球隊運作

昔日「新榮F4」之一的張容軒，九太科技球團將在今天與裕隆隊的比賽中場為他舉行退休儀式，其實原本球隊想在引退賽時讓他先發出...

SBL／賈西亞鬥毆禁賽2場 璞園爭冠路再遇難關

力拚下半季冠軍，璞園隊昨日首節才打七分四十五秒就痛失大將，陣中洋將賈西亞籃下防守時與裕隆隊布拉發生肢體碰撞，雙雙奪權出場，遭中華籃球協會禁賽兩場，但璞園最終仍藉全隊十五顆三分球、高達五成命中率，以一○九比八十二擊敗裕隆，和龍頭台啤隊勝差縮小到一場。

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 籃協處各禁賽2場

爆發肢體衝突的裕隆與璞園隊之戰，璞園簡偉儒4日挺身，攻下全隊最佳21分、4助攻，終場109：82勝裕隆。而裕隆洋將布拉與...

SBL／璞園、裕隆爆肢體衝突 布拉、賈西亞雙雙奪權出場

閉門進行的裕隆與璞園隊之戰，4日開賽就打出火氣，首節倒數2分15秒，裕隆洋將布拉籃下強攻與賈西亞有肢體接觸，賈西亞揮拳回...

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

美國新冠肺炎疫情嚴重，今日累計超過27萬確診。家鄉在北卡羅萊納州的巴克利，坦言美國疫情現在非常嚴重，所幸自己身在台灣。

CBA／林書豪解除14天隔離 為醫護、各地區祈禱

台裔球星林書豪在上個月回到北京為CBA重啟做準備，昨天結束14天的力隔離，第一件事就是赴球場報到，他也為中國大陸武漢市民...

JHBL／賽事下周開打！台南永仁女將力拚隊史11冠

國中籃球甲級聯賽（JHBL）總決賽從4月7日至12日在台北體育館進行複滿賽，台南永仁高中國中部已拿下10次冠軍，是全國奪...

SBL／李啟瑋本季報銷 璞園爭龍頭遇難題

在洋將賈西亞加盟後拉出一波四勝一敗佳績的桃園璞園隊，昨天碰上戰績墊底的高雄九太隊卻陷入意料外的苦戰，璞園在洋將愛德於第三節被驅逐出場，兩員本土大將李啟瑋和施晉堯又因傷退場的情況下，在末節靠著賈西亞獨挑大梁，以八十八比七十九告捷，收下五連勝。

SBL／退九太收五連勝 璞園卻傷兩大將

正值四連勝的璞園隊，今天在出戰高雄九太隊的比賽中可說是屋漏偏逢連夜雨，不僅上半場就傷了替補大將李啟瑋，下半場洋將愛德（S...

SBL／米歇爾1.28秒準絕殺 台銀記取教訓二連勝

在日前的七天六戰一度苦吞五連敗，直到最後一戰才擊敗九太隊止敗後，台銀隊在今天出戰裕隆隊的比賽中，改善了過去幾戰第三節易當...

SBL／助台啤拉出9連勝 蔣淯安獲三月單月最佳球員

SBL下半季於三月開打，台啤隊靠著齊全戰力及穩定表現，在單月11戰中打出一波9連勝，成功改寫隊史最長連勝紀錄，也續占聯盟...

熱門新聞

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

NBA／喬丹獲選最偉大大學籃球員 賈霸：真是笑掉大牙

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

MLB／大聯盟新人王全明星隊 鈴木一朗獲選右外野手

NBA／征戰20年獲名人堂肯定 布萊恩曼巴精神永存

NBA／布萊恩、賈奈特、鄧肯擁11冠進名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。