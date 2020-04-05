聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／婉拒引退賽先發 張容軒：不想影響球隊運作
昔日「新榮F4」之一的張容軒，九太科技球團將在今天與裕隆隊的比賽中場為他舉行退休儀式，其實原本球隊想在引退賽時讓他先發出賽，打完職業生涯最後一場球，不過張容軒婉拒這個想法，因為不想影響到球隊正常運作。
張容軒球員時期囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，現年32歲的他雖還是當打之年，但因生涯規畫決定高掛球鞋。
雖然在開季前就已作出退休決定，但九太球團仍將張容軒登錄在球員名單中，今天的退休儀式，球團本想讓他好好與球場告別，提出讓他打先發的提議，卻被張容軒婉拒。
「雖然自己一直有在打球，但強度跟過去相比已經不高，球隊現在還是需要一場勝利，我不想因為自己打亂球隊陣型、影響球隊運作。」張容軒去年九月起就赴中和的一所高中執教，也重拾書本攻讀博士班。
張容軒也談到自己印象最深的球賽，除了在台灣大隊時期與台啤在季後賽大戰七場外，就屬在2018年金酒隊時，邱金龍在彰化體育館轟進那顆不可思議的超大號絕殺球，「這一球真的是永生難網，且那年金酒的表現也是最讓人印象深刻的球季。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言