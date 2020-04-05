SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，九太科技隊前鋒張容軒決定在本季卸下球員身分，今天球團也為他舉行退休儀式，對自己近20年的球員生涯就要落幕，「我已沒有留下太多遺憾。」

張容軒透露，自己在本季開打前就已有退役念頭，「季前就與公司討論過，本來也沒有想說要登錄，很感謝公司還保留一個名額給我，讓我能從球場離開。」

從小打球近20載，32歲的張容軒雖還是當打之年，但他坦言年紀愈大，自己對籃球的熱情逐漸消失，自己也想嘗試一些籃球以外且有熱情的事情，除了繼續攻讀博士班外，從去年九月起開始在中和的高中任教。

談到卸下球員身分執起教鞭，張容軒直呼非常不習慣，「文書處理、坐辦公室、上課，都是很新的體驗，很辛苦但也很新鮮。」

也因為運動量下滑，加上自己愛吃的個性，張容軒在短短一兩個月就胖了13公斤來到106公斤，好在因為今天退休儀式，讓家人督促他減肥，現已將到86公斤，他笑說：「爸爸怕我胖到跟（光復高中教練）陳定杰一樣，趕緊叫我減肥。」

但受到疫情影響，SBL目前採取閉門方式進行，也讓張容軒的退休儀式多了些遺憾，「很可惜沒有球迷在場，但能從球場離開，我自己還是很幸運的。」

對自己的球員生涯畫下句點，張容軒表示沒有太多遺憾，「當球員還是最快樂的時光，整段籃球旅程中我都是付出百分百的心力，當球員的每一天也都是百分百投入，我沒有留下太多遺憾。」