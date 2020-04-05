快訊

又見美國漏網傳染 指揮中心：接觸這日期回台者應警覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
張容軒（右）今天退休，前台啤隊友蔣淯安也一同合影。圖／中華籃球協會提供
張容軒（右）今天退休，前台啤隊友蔣淯安也一同合影。圖／中華籃球協會提供

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，九太科技隊前鋒張容軒決定在本季卸下球員身分，今天球團也為他舉行退休儀式，對自己近20年的球員生涯就要落幕，「我已沒有留下太多遺憾。」

張容軒透露，自己在本季開打前就已有退役念頭，「季前就與公司討論過，本來也沒有想說要登錄，很感謝公司還保留一個名額給我，讓我能從球場離開。」

從小打球近20載，32歲的張容軒雖還是當打之年，但他坦言年紀愈大，自己對籃球的熱情逐漸消失，自己也想嘗試一些籃球以外且有熱情的事情，除了繼續攻讀博士班外，從去年九月起開始在中和的高中任教。

談到卸下球員身分執起教鞭，張容軒直呼非常不習慣，「文書處理、坐辦公室、上課，都是很新的體驗，很辛苦但也很新鮮。」

也因為運動量下滑，加上自己愛吃的個性，張容軒在短短一兩個月就胖了13公斤來到106公斤，好在因為今天退休儀式，讓家人督促他減肥，現已將到86公斤，他笑說：「爸爸怕我胖到跟（光復高中教練）陳定杰一樣，趕緊叫我減肥。」

但受到疫情影響，SBL目前採取閉門方式進行，也讓張容軒的退休儀式多了些遺憾，「很可惜沒有球迷在場，但能從球場離開，我自己還是很幸運的。」

對自己的球員生涯畫下句點，張容軒表示沒有太多遺憾，「當球員還是最快樂的時光，整段籃球旅程中我都是付出百分百的心力，當球員的每一天也都是百分百投入，我沒有留下太多遺憾。」

張容軒 SBL 新榮高中

延伸閱讀

SBL／賈西亞鬥毆禁賽2場 璞園爭冠路再遇難關

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 籃協處各禁賽2場

SBL／璞園、裕隆爆肢體衝突 布拉、賈西亞雙雙奪權出場

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

相關新聞

SBL／轉換跑道執教鞭 張容軒：20年籃球生涯已無憾

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，九太科技隊前鋒張容軒決定在本季卸下...

SBL／賈西亞鬥毆禁賽2場 璞園爭冠路再遇難關

力拚下半季冠軍，璞園隊昨日首節才打七分四十五秒就痛失大將，陣中洋將賈西亞籃下防守時與裕隆隊布拉發生肢體碰撞，雙雙奪權出場，遭中華籃球協會禁賽兩場，但璞園最終仍藉全隊十五顆三分球、高達五成命中率，以一○九比八十二擊敗裕隆，和龍頭台啤隊勝差縮小到一場。

SBL／布拉、賈西亞鬥毆 籃協處各禁賽2場

爆發肢體衝突的裕隆與璞園隊之戰，璞園簡偉儒4日挺身，攻下全隊最佳21分、4助攻，終場109：82勝裕隆。而裕隆洋將布拉與...

SBL／璞園、裕隆爆肢體衝突 布拉、賈西亞雙雙奪權出場

閉門進行的裕隆與璞園隊之戰，4日開賽就打出火氣，首節倒數2分15秒，裕隆洋將布拉籃下強攻與賈西亞有肢體接觸，賈西亞揮拳回...

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

美國新冠肺炎疫情嚴重，今日累計超過27萬確診。家鄉在北卡羅萊納州的巴克利，坦言美國疫情現在非常嚴重，所幸自己身在台灣。

CBA／林書豪解除14天隔離 為醫護、各地區祈禱

台裔球星林書豪在上個月回到北京為CBA重啟做準備，昨天結束14天的力隔離，第一件事就是赴球場報到，他也為中國大陸武漢市民...

JHBL／賽事下周開打！台南永仁女將力拚隊史11冠

國中籃球甲級聯賽（JHBL）總決賽從4月7日至12日在台北體育館進行複滿賽，台南永仁高中國中部已拿下10次冠軍，是全國奪...

SBL／李啟瑋本季報銷 璞園爭龍頭遇難題

在洋將賈西亞加盟後拉出一波四勝一敗佳績的桃園璞園隊，昨天碰上戰績墊底的高雄九太隊卻陷入意料外的苦戰，璞園在洋將愛德於第三節被驅逐出場，兩員本土大將李啟瑋和施晉堯又因傷退場的情況下，在末節靠著賈西亞獨挑大梁，以八十八比七十九告捷，收下五連勝。

SBL／退九太收五連勝 璞園卻傷兩大將

正值四連勝的璞園隊，今天在出戰高雄九太隊的比賽中可說是屋漏偏逢連夜雨，不僅上半場就傷了替補大將李啟瑋，下半場洋將愛德（S...

SBL／米歇爾1.28秒準絕殺 台銀記取教訓二連勝

在日前的七天六戰一度苦吞五連敗，直到最後一戰才擊敗九太隊止敗後，台銀隊在今天出戰裕隆隊的比賽中，改善了過去幾戰第三節易當...

SBL／助台啤拉出9連勝 蔣淯安獲三月單月最佳球員

SBL下半季於三月開打，台啤隊靠著齊全戰力及穩定表現，在單月11戰中打出一波9連勝，成功改寫隊史最長連勝紀錄，也續占聯盟...

SBL／賈西亞點火帶動璞園 緊咬龍頭台啤

受到東南亞職業聯賽（ＡＢＬ）全面停擺影響而轉戰ＳＢＬ的璞園隊洋將賈西亞，在加盟新東家的前五場比賽幫助球隊拉出一波四勝一敗佳績，不僅自己獲選第十周最佳球員，也幫助璞園在下半季緊咬聯盟龍頭台啤隊不放，有機會趁勝追擊逆轉封王。

熱門新聞

SBL／美國疫情嚴重 巴克利：慶幸我在台灣

NBA／喬丹獲選最偉大大學籃球員 賈霸：真是笑掉大牙

NBA／布萊恩進名人堂 遺孀：職業生涯巔峰

中職／桃猿隊洋投威拉諾 遭兄弟前隊友狂轟

MLB／大聯盟新人王全明星隊 鈴木一朗獲選右外野手

NBA／征戰20年獲名人堂肯定 布萊恩曼巴精神永存

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。