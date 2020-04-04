JHBL／賽事下周開打！台南永仁女將力拚隊史11冠

國中籃球甲級聯賽（JHBL）總決賽從4月7日至12日在台北體育館進行複滿賽，台南永仁高中國中部已拿下10次冠軍，是全國奪冠最多的球隊，今年目標是邁向隊史11冠，在防疫期間沒有中斷練習，市長黃偉哲今天前往探視為選手加油打氣，肯定他們是台南之光，期勉旗開得勝，台南市百萬市民會是最堅強的後盾。

永仁高中（國中部）已拿下10屆JHBL冠軍，但去年以2勝1敗飲恨只拿到季軍，今年3月舉行的高中籃球聯賽，高中部也以季軍飲恨，淚灑球場，因此國中部 的學妹們誓言要把學姐的也贏回來，目標是拿下今年國中部冠軍，也將隊史再往前推進拿下11冠的紀錄。

教練時超傑表示，今年國中部實力仍在顛峰，主要可能遭逢的勁敵有宜蘭復興國中，苗栗大倫國中及台北市民族國中，對手實力雖然不弱，但對選手有有信心，在防疫期間雖然都是閉門練習，但有高中部學姐當對手陪練，對邁向第11次冠軍有信心。