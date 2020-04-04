聽新聞
test
0:00 / 0:00
JHBL／賽事下周開打！台南永仁女將力拚隊史11冠
國中籃球甲級聯賽（JHBL）總決賽從4月7日至12日在台北體育館進行複滿賽，台南永仁高中國中部已拿下10次冠軍，是全國奪冠最多的球隊，今年目標是邁向隊史11冠，在防疫期間沒有中斷練習，市長黃偉哲今天前往探視為選手加油打氣，肯定他們是台南之光，期勉旗開得勝，台南市百萬市民會是最堅強的後盾。
永仁高中（國中部）已拿下10屆JHBL冠軍，但去年以2勝1敗飲恨只拿到季軍，今年3月舉行的高中籃球聯賽，高中部也以季軍飲恨，淚灑球場，因此國中部 的學妹們誓言要把學姐的也贏回來，目標是拿下今年國中部冠軍，也將隊史再往前推進拿下11冠的紀錄。
教練時超傑表示，今年國中部實力仍在顛峰，主要可能遭逢的勁敵有宜蘭復興國中，苗栗大倫國中及台北市民族國中，對手實力雖然不弱，但對選手有有信心，在防疫期間雖然都是閉門練習，但有高中部學姐當對手陪練，對邁向第11次冠軍有信心。
台南市體育處表示，受到新冠肺炎影響，重要賽事包括全中運、全大運等都延期，國中籃球聯賽採閉門比賽，不開放觀眾進場，決賽賽事全程由FOX體育台現坦轉播，台南市另有太子國中也在複賽中拚戰，球迷可透過電視及網路直播等為台南女籃加油。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言