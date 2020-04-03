SBL／退九太收五連勝 璞園卻傷兩大將

正值四連勝的璞園隊，今天在出戰高雄九太隊的比賽中可說是屋漏偏逢連夜雨，不僅上半場就傷了替補大將李啟瑋，下半場洋將愛德（Seskus Edvinas）和施晉堯也分別被驅逐出場與扭傷退場，不過靠著賈西亞（CharlesGarcia）末節挺身而出，全場繳出21分、18籃板、7助攻的全能成績，以88：79擊敗九太，收下五連勝。

璞園在下半季找來賈西亞助拳後，近五場比賽收下四勝，在今天賽前距離龍頭台啤隊的勝差僅有1.5場，不過面對下半季僅拿下一勝的九太卻是打得相當辛苦，且大小衝突不斷。

九太首節就在洋將艾凡斯（Nick Evans）單節猛轟10分領軍下，一度取得領先，不過第二節璞園也在年度最佳第六人熱門人選李啟瑋領軍下吹起反攻號角，不過他卻在該節末段不慎發生右手無名指骨折的狀況，提前退場送醫進行檢查，而璞園上半場打完也反取得五分領先。

第三節場上又是狀況不斷，先是璞園愛德因為不滿裁判判決，遭連續吹判兩次技術犯規出場，隨後璞園後衛施晉堯更在一次跳投後踩到九太艾凡斯，導致扭傷退場，成為本場比賽璞園第二員傷兵，九太也趁勢緊咬比數不放。

而昨天剛獲選單周最佳球員的璞園賈西亞，今天在場上也不斷與九太艾凡斯發生肢體衝突，不過他在末節壓著火氣，單節進帳10分、7籃板，幫助璞園鎖定勝利，以88：79收下五連勝。