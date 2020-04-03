SBL／米歇爾1.28秒準絕殺 台銀記取教訓二連勝

在日前的七天六戰一度苦吞五連敗，直到最後一戰才擊敗九太隊止敗後，台銀隊在今天出戰裕隆隊的比賽中，改善了過去幾戰第三節易當機的狀況，加上洋將米歇爾（Charles Mitchell）於比賽最後1.28秒投進關鍵三分球，終場台銀就以85：82收下二連勝。

台銀上半季一度打出全新氣象，不過在下半季卻陷入低潮，尤其是日前的七天六戰中，一度苦吞五連敗，不過在今天出戰裕隆的比賽中，台銀反倒在第三節打出26：17的攻勢拉開差距，其中雙洋將米歇爾與瓊斯（Matt Jones）就合力包辦了其中18分。

雖然末節裕隆洋將布拉（Sim Bhullar）單節進帳13分，加上林宜輝在最後一分半鐘連續命中兩顆三分球，幫助裕隆追平比數，不過掌握最後一波進攻權的台銀，由洋將米歇爾在布拉防守沉退下投進關鍵三分球，幫助台銀最終以三分差距險勝，收下二連勝。

談到靠著投進關鍵三分球幫助球隊取勝，米歇爾直言只是做出自然反應，「我原本以為布拉會撲上來，那我就準備切入後出手，沒想到他沒有上來，我就出手了，在這個地方我還滿有自信的。」

台銀教練陳國維則表示，球隊在歷經日前連敗的低潮後，今天總算記取教訓，加上教練團給予他的換人參考數據也收到成效，「今天球員都沒有放棄，想把我今年給他們的目標做到最好，拚到賽季最後一刻，讓每一隊對上我們都不好打。」