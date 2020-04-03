SBL／助台啤拉出9連勝 蔣淯安獲三月單月最佳球員

SBL下半季於三月開打，台啤隊靠著齊全戰力及穩定表現，在單月11戰中打出一波9連勝，成功改寫隊史最長連勝紀錄，也續占聯盟龍頭寶座，上季MVP蔣淯安也獲選單月最佳球員。

擔任台啤隊長的蔣淯安，三月繳出場均12分、2.6籃板、2.5助攻、1.8抄截的成績，不僅能在賽場上穩定表現，適時為球隊貢獻，更扮演安定軍心的重要角色，因而在眾多競爭者中脫穎而出，成為SBL單月最佳球員。

對於獲選為單月最佳球員，蔣淯安表示，非常感謝教練及隊友，給予他最大的幫助，才能獲得獎項。蔣淯安也提到，「最終的目標仍是總冠軍獎盃，球季尚未結束，真正的挑戰才正要開始」。

而台啤總教練周俊三對於蔣淯安的穩定表現也給予高度評價，他表示，三月在最後一周的七天六戰賽程，考驗著球隊的每位成員，蔣淯安的表現更是球隊成績穩定的保證，能在許多洋將挑戰的賽場上獲得單月最佳球員實屬難得。