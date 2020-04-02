SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，32歲的九太科技前鋒張容軒，在本賽季開打後就傳出將高掛球鞋，而九太球團也在今天宣布，他的引退儀式將於5日與裕隆之戰的中場舉行，為球員生涯劃上句點。

張容軒在學生時期代表新榮高中出賽就展現獨霸一方的身手，尤其是招牌的低位腳步與背框單打能力更是國內籃球圈首屈一指，這也讓他在高中與大學時期分別率領新榮與台師大奪冠，並且在兩大學生籃球聯賽都拿下最高榮耀的MVP獎。

進入SBL後，張容軒前四個賽季都代表台銀出賽，之後又陸續轉戰金酒（九太科技前身）、台灣大（富邦勇士前身）、台灣啤酒等隊，並在第8季與第11季兩度拿下年度最佳進步獎，第15季時他仍有平均15.7分的亮眼表現，生涯第二度入選年度第一隊。

除了在國內賽事戰功彪炳，張容軒2014年也首度入選中華隊國手，並且在亞洲盃拿下銀牌，之後的瓊斯盃他更接下中華白隊隊長重任，帶領年輕小將力抗其他國外強權。

雖然張容軒不論打法還是累積了13個賽季的經驗，仍舊能帶給球隊貢獻，不過目前他正在攻讀台師大博士班，加上擁有專任教練資格並通過教師檢定，在生涯規劃下決定引退，而他也將會成為當年新榮「F4」（陳慶閺、蔡峻銘、羅鈺群、張容軒）最後一位引退的球員。