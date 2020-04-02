快訊

北部高級社區女保全確診 目前接觸7同事5家人

涉掏空遠航！董座張綱維800萬交保遭撤回 北院裁押

SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
九太科技將在5日為張容軒舉辦引退儀式。圖／九太科技提供
九太科技將在5日為張容軒舉辦引退儀式。圖／九太科技提供

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，32歲的九太科技前鋒張容軒，在本賽季開打後就傳出將高掛球鞋，而九太球團也在今天宣布，他的引退儀式將於5日與裕隆之戰的中場舉行，為球員生涯劃上句點。

張容軒在學生時期代表新榮高中出賽就展現獨霸一方的身手，尤其是招牌的低位腳步與背框單打能力更是國內籃球圈首屈一指，這也讓他在高中與大學時期分別率領新榮與台師大奪冠，並且在兩大學生籃球聯賽都拿下最高榮耀的MVP獎。

進入SBL後，張容軒前四個賽季都代表台銀出賽，之後又陸續轉戰金酒（九太科技前身）、台灣大（富邦勇士前身）、台灣啤酒等隊，並在第8季與第11季兩度拿下年度最佳進步獎，第15季時他仍有平均15.7分的亮眼表現，生涯第二度入選年度第一隊。

除了在國內賽事戰功彪炳，張容軒2014年也首度入選中華隊國手，並且在亞洲盃拿下銀牌，之後的瓊斯盃他更接下中華白隊隊長重任，帶領年輕小將力抗其他國外強權。

雖然張容軒不論打法還是累積了13個賽季的經驗，仍舊能帶給球隊貢獻，不過目前他正在攻讀台師大博士班，加上擁有專任教練資格並通過教師檢定，在生涯規劃下決定引退，而他也將會成為當年新榮「F4」（陳慶閺、蔡峻銘、羅鈺群、張容軒）最後一位引退的球員。

張容軒 新榮高中 瓊斯盃

延伸閱讀

SBL／助璞園拉出4連勝 賈西亞獲單周最佳球員

SBL／下半季賽程 全改晧宇舉行

相關新聞

SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

囊括了HBL（新榮高中）、UBA（台灣師大）以及SBL（台灣啤酒）國內三大聯賽的冠軍，32歲的九太科技前鋒張容軒，在本賽...

SBL／助璞園拉出4連勝 賈西亞獲單周最佳球員

因ABL無限期停賽而重返SBL的賈西亞（Charles Garcia），披上璞園隊戰袍後助隊在5場比賽中僅吞1敗，近期更...

WSBL／文化沒來 連九季維持維持4隊

受新冠肺炎影響，閉門舉行的第十五季ＷＳＢＬ雖仍定十三日進行開幕戰，但地點從板橋體育館移師晧宇國際訓練館，下周登場的國中籃球聯賽（ＪＨＢＬ）甲級決賽，也縮減各隊進場人數，避免超過一百人同時在場。

SBL／下半季賽程 全改晧宇舉行

受新冠肺炎影響，新北市政府暫時停止租借所屬場館，原訂在板橋體育館舉行的SBL下半季賽事已移至晧宇國際訓練館舉行6天補賽，...

CBA／復賽遭打槍 中國體育總局公告暫緩賽事

CBA復賽恐遙遙無期，昨日晚間中國大陸國家體育總局宣布，為配合新冠肺炎防疫，暫緩恢復馬拉松等群聚體育賽事，讓已經召回洋將...

SBL／7天6場連吞敗 台銀最終戰嘗勝喊「心累」

連吞敗場的台銀隊，昨天在ＳＢＬ補賽賽程最終日以八十九比七十七擊敗九太隊，七天六戰的最後一場比賽終於嘗到勝利滋味，球隊老大哥張博勝說：「這是我們在晧宇（球場）的首勝，等了好久。」

SBL／賈西亞提升戰力 陳冠全打得更用力

上半季勝率打平的璞園隊，下半季加入洋將賈西亞，戰績穩定成長，今天更以94：75擊敗上半季封王的台啤隊，7勝3敗戰績也緊追...

SBL／台啤吞連敗 周俊三：體能非藉口

目標下半季龍頭的璞園隊，今天以94：75擊敗台啤隊後，戰績7勝3敗緊追9勝2敗的台啤，台啤教頭周俊三也直言，璞園是他認為...

SBL／第三節轟31分 璞園賞台啤2連敗

下半季9連勝昨天喊卡，台啤隊今天碰璞園隊又打得辛苦，半場雖戰平，第三節卻被璞園轟下31分，兩位數差距第四節繼續擴大，最終...

SBL／克服「說不上來的累」 林任鴻轟新高

面臨7天6戰的密集賽程，台銀隊今天補賽最終戰以89：77擊敗九太隊，總算迎接補賽首勝。轟下本季新高19分的前鋒林任鴻坦言...

圖／SBL雙洋將得分籃板上雙 助台銀擊退九太

SBL超級籃球聯賽今天由高雄九太對上台灣銀行，前三節兩方在比分上一路互咬，直到第四節末端台銀將比數拉開，最後以89:77...

SBL／拿九太開刀 台銀避免補賽吞全敗

下半季前兩次對到高雄九太隊，台灣銀行隊都帶走勝場，今天補賽的6連戰最終場碰九太延續下半季交手的完美勝率，以89：77奪勝...

熱門新聞

網球／溫布頓預計將取消 三屆冠軍名將哀號

NBA／柯瑞在家自組籃球架 還要在車道畫三分線

溫網／受疫情影響取消 費德勒：已等不及明年回來

網球／今年溫布頓取消 二戰以來首次

NBA／曾與兩大球星同隊 休斯比較喬丹、詹姆斯

球季若提前結束 誰會是最可惜的第二名？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。