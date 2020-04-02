SBL／助璞園拉出4連勝 賈西亞獲單周最佳球員
因ABL無限期停賽而重返SBL的賈西亞（Charles Garcia），披上璞園隊戰袍後助隊在5場比賽中僅吞1敗，近期更是打出一波4連勝氣勢，他的好表現也獲得第十周的單周最佳球員肯定。
上季效力富邦勇士隊的賈西亞，率領球隊一路闖進總冠軍賽，最終幫助球隊成功登頂，他也摘下FMVP殊榮，並隨富邦轉戰ABL，不過受到疫情影響，他在SBL洋將大限前重返SBL，「回鍋」5場比賽僅在首戰吞敗。
賈西亞憑著強悍球風肆虐禁區，第十周賽事繳出場均21.5分、11籃板「雙十」的優異成績，投籃命中率也高達六成五，強勢的表現帶動球隊士氣、幫助球隊獲勝，因而獲德親睞。
對於獲選為第十周最佳球員，賈西亞表示，非常開心可以回到SBL打球，並感謝璞園教練麥班達給他機會為璞園效力，賈西亞也不忘感謝隊友們的歡迎及信任，讓他有發揮空間為球隊貢獻，才能一起為球隊贏下比賽。
SBL超級籃球聯賽下半季戰況進入白熱化，吞下二連敗的台啤雖仍暫居第一，不過璞園僅以1.5場勝差緊追在後，本周璞園不僅面臨三連戰，也將與台啤再度交手，比賽勝負將影響下半季戰局走向。
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