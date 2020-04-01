SBL／下半季賽程 全改晧宇舉行

受新冠肺炎影響，新北市政府暫時停止租借所屬場館，原訂在板橋體育館舉行的SBL下半季賽事已移至晧宇國際訓練館舉行6天補賽，今天籃協再宣布，下半季賽事全部移至晧宇「閉門」舉行。

SBL下半季原本移師高雄、彰化等地，受新冠肺炎影響改制雙北舉行，但因板橋體育館臨時不開放，賽程一度停賽再復賽，昨天才打完7天、12場的補賽賽程，休息兩日後周五繼續在晧宇舉行連3天的賽事。

籃協今天再發公告，下周最後一周例行賽也將在晧宇舉行，本周日和下周六、日賽程時間也微調，賽事提前1小時，從下午4點開打。

第17季SBL參賽隊伍數從7隊縮至5隊，賽制改成上、下半季各打4循環，每隊上、下半季各打16場比賽，上、下半季冠軍將爭奪總冠軍；若上、下半季冠軍隊伍相同，再由年度總戰績2、3名的隊伍先進行5戰3勝制的挑戰賽，出線隊伍再和上、下半季冠軍進行7戰4勝制的對決。

上半季封王的台啤，下半季先拉出9連勝，昨天雖吞下2連敗，目前9勝2拜仍居龍頭；璞園7勝3敗居下半季第2，裕隆以6勝4敗緊追。