快訊

戰艦上的瘟神: 美軍「航空母艦染疫求救事件」 何解?

機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／下半季賽程 全改晧宇舉行

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
SBL下半季賽程，全改晧宇訓練館舉行。 報系資料照
SBL下半季賽程，全改晧宇訓練館舉行。 報系資料照

受新冠肺炎影響，新北市政府暫時停止租借所屬場館，原訂在板橋體育館舉行的SBL下半季賽事已移至晧宇國際訓練館舉行6天補賽，今天籃協再宣布，下半季賽事全部移至晧宇「閉門」舉行。

SBL下半季原本移師高雄、彰化等地，受新冠肺炎影響改制雙北舉行，但因板橋體育館臨時不開放，賽程一度停賽再復賽，昨天才打完7天、12場的補賽賽程，休息兩日後周五繼續在晧宇舉行連3天的賽事。

籃協今天再發公告，下周最後一周例行賽也將在晧宇舉行，本周日和下周六、日賽程時間也微調，賽事提前1小時，從下午4點開打。

第17季SBL參賽隊伍數從7隊縮至5隊，賽制改成上、下半季各打4循環，每隊上、下半季各打16場比賽，上、下半季冠軍將爭奪總冠軍；若上、下半季冠軍隊伍相同，再由年度總戰績2、3名的隊伍先進行5戰3勝制的挑戰賽，出線隊伍再和上、下半季冠軍進行7戰4勝制的對決。

上半季封王的台啤，下半季先拉出9連勝，昨天雖吞下2連敗，目前9勝2拜仍居龍頭；璞園7勝3敗居下半季第2，裕隆以6勝4敗緊追。

目前年度戰績部分，裕隆和璞園同以15勝11落後台啤，12勝15敗的台銀也還有一絲叩關挑戰賽的機會。

台銀張博勝（右）昨天剛率隊止住連敗。記者葉信菉／攝影
台銀張博勝（右）昨天剛率隊止住連敗。記者葉信菉／攝影

SBL 台啤 璞園

延伸閱讀

SBL／賈西亞提升戰力 陳冠全打得更用力

SBL／台啤吞連敗 周俊三：體能非藉口

SBL／第三節轟31分 璞園賞台啤2連敗

SBL／克服「說不上來的累」 林任鴻轟新高

相關新聞

SBL／下半季賽程 全改晧宇舉行

受新冠肺炎影響，新北市政府暫時停止租借所屬場館，原訂在板橋體育館舉行的SBL下半季賽事已移至晧宇國際訓練館舉行6天補賽，...

CBA／復賽遭打槍 中國體育總局公告暫緩賽事

CBA復賽恐遙遙無期，昨日晚間中國大陸國家體育總局宣布，為配合新冠肺炎防疫，暫緩恢復馬拉松等群聚體育賽事，讓已經召回洋將...

SBL／7天6場連吞敗 台銀最終戰嘗勝喊「心累」

連吞敗場的台銀隊，昨天在ＳＢＬ補賽賽程最終日以八十九比七十七擊敗九太隊，七天六戰的最後一場比賽終於嘗到勝利滋味，球隊老大哥張博勝說：「這是我們在晧宇（球場）的首勝，等了好久。」

SBL／賈西亞提升戰力 陳冠全打得更用力

上半季勝率打平的璞園隊，下半季加入洋將賈西亞，戰績穩定成長，今天更以94：75擊敗上半季封王的台啤隊，7勝3敗戰績也緊追...

SBL／台啤吞連敗 周俊三：體能非藉口

目標下半季龍頭的璞園隊，今天以94：75擊敗台啤隊後，戰績7勝3敗緊追9勝2敗的台啤，台啤教頭周俊三也直言，璞園是他認為...

SBL／第三節轟31分 璞園賞台啤2連敗

下半季9連勝昨天喊卡，台啤隊今天碰璞園隊又打得辛苦，半場雖戰平，第三節卻被璞園轟下31分，兩位數差距第四節繼續擴大，最終...

SBL／克服「說不上來的累」 林任鴻轟新高

面臨7天6戰的密集賽程，台銀隊今天補賽最終戰以89：77擊敗九太隊，總算迎接補賽首勝。轟下本季新高19分的前鋒林任鴻坦言...

圖／SBL雙洋將得分籃板上雙 助台銀擊退九太

SBL超級籃球聯賽今天由高雄九太對上台灣銀行，前三節兩方在比分上一路互咬，直到第四節末端台銀將比數拉開，最後以89:77...

SBL／拿九太開刀 台銀避免補賽吞全敗

下半季前兩次對到高雄九太隊，台灣銀行隊都帶走勝場，今天補賽的6連戰最終場碰九太延續下半季交手的完美勝率，以89：77奪勝...

CBA／聯盟、政府不同調 中媒不看好復賽

中國大陸職籃CBA賽事重啟一波三折，復賽日期從4月中延到5月初，但中國官方與聯盟不同調，表示防疫並未完全解禁，日前又發布...

SBL／老將跳出來 裕隆賞台啤下半季首敗

七天前剛滿卅四歲的裕隆隊老將林宜輝，昨天繳出本季新高的廿一分，率隊以九十一比七十打破台啤隊下半季不敗之身，他用實力證明自己身手仍不凡，他霸氣的說：「老歸老，還是有在保養的！」

SBL／打破台啤不敗之身 林宜輝：一直都想贏他們

下半季未嘗敗績的台啤隊，今天挑戰將隊史最長連勝紀錄堆高至10場卻遭到裕隆隊斬斷，裕隆靠著林宜輝繳出本季新高的21分，搭配...

熱門新聞

中職／新球季三強鼎立 兄弟奪冠機會高

NBA／湖人隊確診兩人痊癒 其餘球員皆無感染

NBA／與梅奧一時瑜亮 羅斯：我當年水準遠不如他

從棒球與疫情 談亞裔在美國受到的歧視

NBA／全額支薪到五月底 籃網老闆開支1.83億元

MLB／等了13年的開幕戰落空 洋基日裔捕手感嘆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。