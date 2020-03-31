SBL／賈西亞提升戰力 陳冠全打得更用力

上半季勝率打平的璞園隊，下半季加入洋將賈西亞，戰績穩定成長，今天更以94：75擊敗上半季封王的台啤隊，7勝3敗戰績也緊追台啤，璞園教頭麥班達笑說：「這就是為什麼要找他。」

台啤教頭周俊三認為，璞園上半季靠單洋將做戰，下半季加入賈西亞後戰力「提升一個檔次」，麥班達聽聞後點頭說：「是啊，這就是為什麼要找他，他的態度，不願意被欺負，之前的洋將都很容易被欺負，我們找他，相信他的霸氣大家都有看到。」

賈西亞今天上半場被吹一次技術犯規，但全場19分有12分集中在下半場，和第三節獨拿16分的另名洋將愛德助隊奪勝；麥班達也說，賈西亞球風就是如此，且目前為止都能自己控制住情緒，「他能很積極的打球，不是斯文的打球，我就是相信他。」

璞園後衛彭俊諺也提到，賈西亞加入對球隊有很大幫助，「不但帶動球隊氣氛，也能帶動攻勢。」

今天攻下13分的陳冠全說明，賈西亞在場上都會鼓勵隊友多出手、籃板他會負責，「他給我信心，我就會想很用力打球。」

麥班達強調，今天勝利是團隊各司其職的成果，「才有這種團隊的勝利，現在目標還是下半季冠軍，路還很遠，有把握住這機會，就繼續拚。」

SBL下半季例行賽邁入尾聲，今天結束6天補賽，周五繼續在晧宇國際體育館進行一連三天賽事。