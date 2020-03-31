SBL／台啤吞連敗 周俊三：體能非藉口

目標下半季龍頭的璞園隊，今天以94：75擊敗台啤隊後，戰績7勝3敗緊追9勝2敗的台啤，台啤教頭周俊三也直言，璞園是他認為聯盟中團隊戰力最好的隊伍。

台啤上半季先封王，下半季再拉出9連勝，但昨天先被裕隆隊中斷連勝，今天又遭璞園擊落，周俊三承認，對手今天發揮的確比台啤出色許多，「我們主要幾個點沒做好，像身體碰撞吃很大的虧，覺得有犯規但（裁判）沒給哨，球的輪轉也沒做到，都是單兵作戰，不是很理想。」

他補充說，自家球隊今天外圍火力也沒發揮，許多不是空擋出手機會，被璞園搶下防守籃板再轉換快攻，造成大傷害。

7天6戰的最後兩場都吞敗場，周俊三強調說：「不要再拿體能當藉口，體能不是藉口，球隊有快20個人，如果拿體能當藉口，那是主力球員不夠聰明。」他認為這兩場球隊團隊攻防沒有做得很完整，進攻都不是非常好的出手點才是輸球主因。

下半季接連輸給裕隆和璞園，台啤上半季也輸給璞園兩次，周俊三不諱言，兩支對手都是很有組織和經驗值的隊伍，尤其是今天對手，「璞園團隊戰力我認為是最好的，上半季多了賈西亞提升很大檔次，裕隆也是，對上這兩隊都要非常謹慎小心，才有機會。」

第三節拿16分的愛德攻下全場最高29分，賈西亞和陳冠全各有19分和13分，簡偉儒10分；台啤雙洋將巴克利和塞瑟夫各拿18分和14分，上周獲得最佳球員的蔣淯安17分。