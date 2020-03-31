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SBL／第三節轟31分 璞園賞台啤2連敗
下半季9連勝昨天喊卡，台啤隊今天碰璞園隊又打得辛苦，半場雖戰平，第三節卻被璞園轟下31分，兩位數差距第四節繼續擴大，最終璞園就以94：75賞給台啤2連敗。
獲得上周最球球員的台啤後衛蔣淯安，上半場就攻下全場最高的15分，但璞園首節在陳冠全獨拿10分領軍下緊咬比分，半場前簡偉儒打進追平球，兩隊以43：43戰平。
第三節陳冠全「3分打」、愛德籃下打進，助璞園取得60：55領先，洋將賈西亞切入得手後差距擴大到7分差，台啤喊了暫停仍沒止血，簡偉儒上籃、愛德爆扣後再切入得手，璞園領先擴大到71：57，三節打完也在愛德單節16分領軍下取得74：62優勢。
第四節璞園領先繼續擴大，最終就以94：75收下勝利。
上半季封王的台啤，下半季先拉出9連勝，但吞下2連敗後和7勝3敗的勝差縮小。
第17季SBL參賽隊伍數從7隊縮至5隊，賽制改成上、下半季各打4循環，每隊上、下半季各打16場比賽，上、下半季冠軍將爭奪總冠軍；若上、下半季冠軍隊伍相同，再由年度總戰績2、3名的隊伍先進行5戰3勝制的挑戰賽，出線隊伍再和上、下半季冠軍進行7戰4勝制的對決。
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