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SBL／克服「說不上來的累」 林任鴻轟新高

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台銀林任鴻（右）攻下本季新高19分。記者葉信菉／攝影
台銀林任鴻（右）攻下本季新高19分。記者葉信菉／攝影

面臨7天6戰的密集賽程，台銀隊今天補賽最終戰以89：77擊敗九太隊，總算迎接補賽首勝。轟下本季新高19分的前鋒林任鴻坦言，體力多少以點受影響，「說不上來的累，是累積下來的疲勞。」

受新冠肺炎影響，原本在板橋體育館舉行的SBL先暫停賽程，上周開始轉至晧宇國際訓練館補賽，台銀和台啤都面臨7天6戰考驗；台銀第一戰碰台啤就有贏球機會，但最後遭逆轉，之後又連吞敗場，包括最多領先28分卻遭裕隆隊後來居上。

第四節獨拿9分的林任鴻說：「對台啤就有機會贏球，但自己最後有出現些失誤，球隊士氣也有點受影響。」他坦言每場都渴望勝利，全隊都想拚勝場，像今天打第一場，許多隊友都提前到球場報到，他也是下午5點的比賽、2點半就到球場，19分寫個人本季新高的他笑說：「可能提早來投籃有見成效。」

台銀教頭陳國維不諱言，7天6戰對球員體力、心態都是負擔，平時賽前綁腳球員可能還會坐著滑滑手機，今天是直接躺到地上，連洋將都如此，但上了球場大家仍十分積極，儘管第二節遇到些亂流，所幸最終結果是止住連敗，「肯定所有人的努力。」

周五要再迎接新賽程的台銀，原本只計畫休半天，但看了球員今天狀況，陳國維決定讓大家好好休息一天。

九太洋將賽森今天只隨隊沒出賽，艾凡斯雖攻下全場最高23分外帶10籃板仍無緣勝利；九太教頭劉嘉發解釋，賽森是上半季拉傷舊疾問題缺陣。

台啤

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