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SBL／拿九太開刀 台銀避免補賽吞全敗
下半季前兩次對到高雄九太隊，台灣銀行隊都帶走勝場，今天補賽的6連戰最終場碰九太延續下半季交手的完美勝率，以89：77奪勝，也避免7天6戰全吞敗場。
受新冠肺炎影響，原本在板橋體育館舉行的SBL先暫停賽程，上周轉至晧宇國際訓練館補賽，台銀和台啤都面臨7天6戰考驗；台銀前5場有3場差距5分內，多次在領先下錯失奪勝機會，勝場數仍停在2。
今天面對洋將缺陣的九太，台銀首節在洋將米歇爾和瓊斯各拿7分領軍下，取得19：11領先，但九太第二節回敬21：10攻勢反超，台銀靠陳順詳讀秒階段籃下反勾打板、陳昱瑞2罰1中，半場打完以32：32扳平。
易籃台銀一波8：0攻勢再要回領先，九太雖曾將比分追到1分差，但台銀靠林任鴻連拿4分、米歇爾單打得手加上瓊斯飆進三分球，三節打完仍維持59：54優勢。
決勝節于煥亞切入完成「3分打」，艾凡斯再籃下得手，比數再度扳平；米歇爾外線破網、李維哲切入為台銀再要回領先，九太雖靠于煥亞還以外線，艾凡斯5分26秒兩罰中1，差距又縮小到1分，但台銀洋將瓊斯兩度演出「3分打」，林任鴻和呂冠霆籃下再接連打進，台銀差距擴大到兩位數，最終就以89：77拿下第3勝，也中斷近期6連敗。
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