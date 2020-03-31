SBL／老將跳出來 裕隆賞台啤下半季首敗

七天前剛滿卅四歲的裕隆隊老將林宜輝，昨天繳出本季新高的廿一分，率隊以九十一比七十打破台啤隊下半季不敗之身，他用實力證明自己身手仍不凡，他霸氣的說：「老歸老，還是有在保養的！」

去年球季結束林宜輝面臨達欣隊決定退回甲組的決定，本季改披裕隆球衣，不過來到新球隊，上半季表現較「客氣」，不過下半季他決定「不客氣了」。他全場十二投八中、攻下廿一分，搭配基恩廿三分及布拉十五分、十四籃板「雙十」表現，成功斬斷台啤九連勝。

過去在達欣都打先發，來到新球隊改從替補出發，但林宜輝認為這對他來說並沒有太大差別，「對我而言不會影響，打到這個年紀就是要隨時做好準備，畢竟我打過、看過的比賽很多了，要隨時做好準備，知道上場效率是最重要的，希望為球隊帶來最大幫助。」

前一場比賽裕隆才上演ＳＢＬ史上最多落後廿八分的大逆轉，昨天又打破台啤下半季不敗之身，林宜輝說：「我們一直都想贏台啤，在逆轉台銀後氣勢一直在我們這邊，證明了我們除了會打逆轉球也會打領先球，也希望能夠延續這股氣勢下去。」

隊史連勝遭到裕隆斬斷，台啤主帥周俊三認為，此役不管是精神還是球隊狀況都不如人，「我們打了一場不正常的球賽，主力體能下滑、專注力也不夠，替補球員也沒把握機會表現，不過我們一直都不覺得幾連勝就非常棒，輸球也是給球員磨練的機會，球員心態還是要成長。」