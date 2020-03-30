SBL／打破台啤不敗之身 林宜輝：一直都想贏他們

下半季未嘗敗績的台啤隊，今天挑戰將隊史最長連勝紀錄堆高至10場卻遭到裕隆隊斬斷，裕隆靠著林宜輝繳出本季新高的21分，搭配基恩23分、8籃板、8助攻，率隊以91：70收下二連勝，也讓台啤吞下下半季首敗。

上半季封王的台啤，下半季狀態仍維持高檔，靠著優異的團隊合作打下九連勝，成功改寫隊史紀錄。今天台啤要將紀錄繼續向上堆高，卻碰上裕隆阻擋，裕隆在林宜輝單節獨拿10分、搭配基恩的12分，首節就取得30：18大幅領先且一路壓著對手打，終於打破台啤不敗之身。

去年球季結束，林宜輝面臨達欣隊退回甲組，本季他改披裕隆球衣，角色也從固定先發變成替補、先發兩頭打，「對我而言不會影響，主要是教練比較苦惱。」執行教練李啟億也十分肯定林宜輝的表現，不過他與隊友的默契還需要比賽磨合。

前一場比賽裕隆才上演SBL史上最多落後28分的大逆轉，今天又打破台啤下半季不敗之身，林宜輝說：「我們一直都想贏台啤，昨天逆轉後氣勢一直在我們這邊，證明了我們除了會打逆轉球也會打領先球，也希望能夠延續這股氣勢下去。」