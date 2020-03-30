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SBL／升等卡關吞六連敗 台銀仍獲璞園主帥讚許

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
台銀隊主帥陳國維（右）。圖／中華籃球協會提供
台銀隊主帥陳國維（右）。圖／中華籃球協會提供

面臨7天6戰挑戰的台銀隊，第三節遭遇亂流，被璞園隊打出32：18攻勢逆轉，終場以80：85敗下陣來，苦吞6連敗，對於球隊目前陷入的低潮，主帥陳國維妙喻：「就像是打電動一樣，要升等還需要更多經驗值，只是這關很難升，盡全力就好。」

SBL自上周三恢復比賽，台銀及台啤隊都面臨7天6戰、兩度三連戰的挑戰，前役台銀浪費最多28分的領先優勢，遭裕隆隊演出SBL史上最大分差逆轉秀，今天又在下半場遭到璞園逆轉。

陳國維坦言，球員體能在第三節明顯下滑，防守強度也不如上半場，「不過他們第四節仍展現不服輸的拚勁，拚到最後一刻，我還是很肯定球員表現。」

今天攻下18分的張博勝，讀秒階段追平三分球失手，他也向隊友、教練說抱歉，而在吞下這一敗後，台銀全年度戰績11勝15負，想要爭取季後挑戰賽要更加把勁。

雖然台銀近況不佳，但球員所展現出來的拚勁仍受到對方主帥的肯定，璞園總教練麥班達就表示，本季的台銀是支完全不同的球隊，以往他們可能在第三節就會放棄，但本季他們就是拚到底，「他們是可敬的對手，雙方教練團也都要動腦鬥志。」

璞園拿下這一勝後，目前下半季戰績6勝3敗，僅落後9勝0敗的台啤，不過璞園還有7場比賽，仍有機會追上台啤，保有爭取季冠軍的機會，全年戰績部分，目前與裕隆同為14勝11負。

璞園隊賈西亞（右）繳出24分、13籃板，率領球隊逆轉奪三連勝。圖／中華籃球協會提供
璞園隊賈西亞（右）繳出24分、13籃板，率領球隊逆轉奪三連勝。圖／中華籃球協會提供

璞園 台啤

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