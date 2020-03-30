快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／新北市尚未宣布是否開放場館 本周仍在皓宇打

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
SBL本周繼續在皓宇練習場開打，不開放觀眾進場。記者林澔一／攝影
SBL本周繼續在皓宇練習場開打，不開放觀眾進場。記者林澔一／攝影

日前新北市市長侯友宜宣布，自本月20日起新北市公有封閉型場館暫停對外開放兩周，隨著原訂時間逐漸逼近，是否能重啟場館目前仍未可知，中華籃球協會今天發聲明表示，下半季例行賽4月3日至5日的賽程將繼續在皓宇國際體育館，同樣維持閉門方式進行比賽。

原本SBL賽程是在板橋體育館進行，在宣布暫停開放場館後，籃協緊急與各單位開會協調，決定在上周三移師皓宇國際體育館復賽，台啤及台銀隊都面臨7天6戰的挑戰。

不過隨著兩周時間逐漸逼近，籃協表示，因新北市政府尚未宣布是否開放所屬場館，本周第17季SBL下半季例行賽4月3日至5日賽程將繼續安排在晧宇訓練館進行比賽，維持閉門方式比賽不開放觀眾入場。

而為配合晧宇訓練館營運時間，4月3日及4日比賽時間為下午5點及晚上7點；4月5日比賽時間為下午4點及6點。

SBL 台啤

延伸閱讀

新北潑水節變線上遊戲 完成挑戰還能得到美食體驗金

未拉開社交距離1公尺中央擬開罰 侯友宜舉雙手贊同

確診個案老街趴趴走 侯友宜：觀光重點區均加強防疫

新北春祭精簡 首開直播追思

相關新聞

SBL／新北市尚未宣布是否開放場館 本周仍在皓宇打

日前新北市市長侯友宜宣布，自本月20日起新北市公有封閉型場館暫停對外開放兩周，隨著原訂時間逐漸逼近，是否能重啟場館目前仍...

SBL／裕隆落後28分逆轉 SBL新猷

ＳＢＬ上半季封王的台啤隊到了下半季氣勢依舊維持高檔，昨天面對已提前「出局」的九太科技隊，靠著雙洋將合攻四十二分，加上「微笑射手」簡祐哲繳出生涯新高的十五分，以八十九比七十勝出，喜迎隊史最長的九連勝且下半季至今未嘗敗績。

SBL／呂政儒猛攻28分 助隊完成史上最大逆轉秀

下半季排名第三的裕隆隊，今天上演SBL史上最大逆轉秀，靠著「男模」呂政儒猛攻28分，率隊克服28分的劣勢，以94：89氣...

SBL／輕取九太 台啤9連勝寫隊史新猷

下半季仍未嘗敗績的台啤隊，今天碰上已無緣季後賽、戰績墊底的九太科技，靠著雙洋將塞瑟夫、巴克利合攻42分，加上「微笑射手」...

SBL／台啤下半季不敗 蔣淯安獲第九周最佳球員

第17季SBL超級籃球聯賽受到新冠肺炎疫情影響，上周移師到晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，不過仍不影響上半季冠軍台啤隊的...

SBL／賈西亞狂野表現 助璞園解悶

受新冠肺炎疫情影響，ＡＢＬ全面停賽中，也讓賈西亞有機會「回鍋」ＳＢＬ，而他加入璞園隊近半個月的時間，與球隊磨合愈來愈佳，昨他繳出廿七分、十三籃板，還上演暴扣籃框，助隊以九十七比八十六擊敗九太科技隊。

SBL／退台銀續保不敗之身 台啤8連勝平隊史

台銀隊今天迎回因身體不適缺陣兩場的洋將瓊斯，他歸隊後立刻繳出全場最高27分成績，不過仍擋不住靠著強大團隊戰力的台啤隊，台...

SBL／九太無緣季後賽 劉嘉發：第一年磨練球員為主

重返SBL首季，九太科技隊下半季雖找齊雙洋將，但成效並未反應在戰績上，前天擊敗裕隆隊打下下半季首勝後，今天碰上璞園隊又以...

熱門新聞

NBA／遭韋德、安東尼戲謔開玩笑 03梯榜眼成熟回應

NBA／勇士隊前冠軍球員曝 外線差點贏湯普森

NBA／協助紐約抗疫 馬布瑞欲從中國調1000萬口罩

日職／噓聲或掌聲一線之隔 藤浪態度決定一切

韌帶手術接二連三 投手「疫起」走進開刀房

MLB／美網站介紹張育成 擁有砲火但遭林多卡位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。