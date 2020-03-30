SBL／新北市尚未宣布是否開放場館 本周仍在皓宇打

日前新北市市長侯友宜宣布，自本月20日起新北市公有封閉型場館暫停對外開放兩周，隨著原訂時間逐漸逼近，是否能重啟場館目前仍未可知，中華籃球協會今天發聲明表示，下半季例行賽4月3日至5日的賽程將繼續在皓宇國際體育館，同樣維持閉門方式進行比賽。

原本SBL賽程是在板橋體育館進行，在宣布暫停開放場館後，籃協緊急與各單位開會協調，決定在上周三移師皓宇國際體育館復賽，台啤及台銀隊都面臨7天6戰的挑戰。

不過隨著兩周時間逐漸逼近，籃協表示，因新北市政府尚未宣布是否開放所屬場館，本周第17季SBL下半季例行賽4月3日至5日賽程將繼續安排在晧宇訓練館進行比賽，維持閉門方式比賽不開放觀眾入場。

而為配合晧宇訓練館營運時間，4月3日及4日比賽時間為下午5點及晚上7點；4月5日比賽時間為下午4點及6點。