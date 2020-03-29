SBL／呂政儒猛攻28分 助隊完成史上最大逆轉秀

下半季排名第三的裕隆隊，今天上演SBL史上最大逆轉秀，靠著「男模」呂政儒猛攻28分，率隊克服28分的劣勢，以94：89氣走台銀隊，順利中止二連敗，也賞台銀五連敗。

近期吞下四連敗的台銀，休兵一天後在今天碰上裕隆，開賽就打出14：2的攻勢，次節更是將分差擴大至28分，半場打完都還以55：36領先，原以為勝券在握，易籃後進攻卻「當機」，在7分鐘內被對手打出22：2攻勢逆轉，最終吞下敗仗。

上半場僅拿5分的呂政儒，下半場大爆發，成為球隊逆轉的重要功臣，賽後他表示，自己並不知道球隊落後達28分之多，只想著要努力帶領球隊，自己也從未有放棄的念頭，最終完成SBL史上最大逆轉秀。

過去SBL共有3隊最多落後24分完成逆轉戲碼，分別是2005年幼敏（璞園前身）、2014年台啤及去年達欣隊。而與勝利擦身的台銀主帥陳國維則將敗責一肩扛，他肯定球員表現，不過最終結果並不理想。

隊長張博勝則說：「球賽就是這樣，哨音沒響前什麼都可能發生，這場比賽給了我們很大教訓，錯不是只在教練身上，而是全部的人都有責任，但我們沒時間懊惱，比賽很快又要到來。」