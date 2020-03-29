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SBL／輕取九太 台啤9連勝寫隊史新猷

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
賽森。記者季相儒／攝影
賽森。記者季相儒／攝影

下半季仍未嘗敗績的台啤隊，今天碰上已無緣季後賽、戰績墊底的九太科技，靠著雙洋將塞瑟夫、巴克利合攻42分，加上「微笑射手」簡祐哲繳出生涯新高的15分，助隊以89：70輕取對手，9連勝也打破隊史最長連勝紀錄。

上半季奪冠的台啤，下半季氣勢持續維持高檔，目前仍未吞下敗仗，也持續站穩聯盟龍頭位置。雖然面臨7天6戰的挑戰，不過台啤團隊未見疲態，今天碰上墊底的九太，僅在開賽稍微落後，逆轉戰局後持續將分差擴大，輕鬆收下破隊史的9連勝。

「9連勝當然很開心。」台啤主帥周俊三說，「今天攻守兩端都很有耐心，節奏也都掌握在我們手中，打得算是滿順的。連勝也代表我們的訓練方向正確，球員也能夠接受，因此反應在戰績上。」

本季簡祐哲上場時間並不固定，本周前三場比賽有兩場未有出賽紀錄，周三對上台銀隊也僅打了4分鐘，不過今天他上場26分鐘，繳出本季首度雙位數且是生涯新高得分，「賽前三哥叫我準備好，今天在賽前練習時就進入狀況，上了場的感覺也很不錯。」

以往打2號位為主的簡祐哲今天改打1號，他透露去年暑假開始教練就希望他能多練一個位置，讓他更有競爭性，「不過剛開始滿低潮的，雖然改練控球已有約9個月，但還不是很習慣，打2號會比較不那麼綁手綁腳。」

而已無緣季後賽的九太以洋將賽森21分、7籃板、6助攻最佳，李愷諺12分，是全隊唯二得分達雙位數的球員。

簡祐哲（中）。記者季相儒／攝影
簡祐哲（中）。記者季相儒／攝影
巴克利。記者季相儒／攝影
巴克利。記者季相儒／攝影
李愷諺。記者季相儒／攝影
李愷諺。記者季相儒／攝影
塞瑟夫。記者季相儒／攝影
塞瑟夫。記者季相儒／攝影
蔣淯安。記者季相儒／攝影
蔣淯安。記者季相儒／攝影

台啤 周俊三 李愷諺

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