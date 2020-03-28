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SBL／台啤下半季不敗 蔣淯安獲第九周最佳球員
第17季SBL超級籃球聯賽受到新冠肺炎疫情影響，上周移師到晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行，不過仍不影響上半季冠軍台啤隊的連勝之旅，在第九周四場比賽中他們接連擊敗九太、裕隆和台銀隊，以四連勝延續不敗金身，下半季以8勝0敗戰績獨走。
上賽季拿下年度最佳球員獎的蔣淯安，本賽季再度帶領台啤創下佳績，不僅上半季提前封王，下半季至今也還不曾輸球，讓他的年度最佳球員二連霸呼聲極高，而在第九周的四連勝中，他也繳出平均13.5分、3.8助攻、3.5籃板、2.8抄截的亮眼數據，抱回單周最佳球員獎。
談到獲獎，蔣淯安強調台啤主打團隊籃球，絕非一人功勞，他將這份榮譽與教練及隊友們分享，感謝教練團的付出以及隊友們的無私，讓他可以獲選單周最佳球員。
台啤總教練周俊三也給予蔣淯安高度肯定，他表示，蔣淯安本賽季是球隊最穩定的球員，身為隊長除了幫助球隊爭取勝場，場外更成為教練與團隊成員間的溝通橋梁。
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