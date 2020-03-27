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SBL／賈西亞狂野表現 助璞園解悶

聯合報 / 記者毛琬婷／新北報導
璞園隊賈西亞（中）攻擊火力大。 圖／中華籃球協會提供
璞園隊賈西亞（中）攻擊火力大。 圖／中華籃球協會提供

新冠肺炎疫情影響，ＡＢＬ全面停賽中，也讓賈西亞有機會「回鍋」ＳＢＬ，而他加入璞園隊近半個月的時間，與球隊磨合愈來愈佳，昨他繳出廿七分、十三籃板，還上演暴扣籃框，助隊以九十七比八十六擊敗九太科技隊。

璞園靠著雙洋將發威，半場打完就取得十六分領先，儘管下半場遭遇亂流，一度被對手追到五分差，不過他們隨即回穩，施顏宗、賈西亞禁區接連得手穩住領先優勢。

繳出「雙十」表現的賈西亞是球隊致勝功臣，九太主帥劉嘉發直言：「真的很難守，賈西亞讓我們在防守上相當吃力，璞園又有出色的外線能力。」于煥亞也認為賈西亞牽制力太強，就算包夾還有其他球員跳出，加上球隊失誤過多，成勝負分水嶺。

璞園主帥麥班達則認為，賈西亞與球隊配合愈來愈好，加上璞園屬於「較悶」的球隊，因此有了賈西亞的助陣剛好可以帶起球隊氣勢，「他的火氣與積極性是我想要的，當然他也知道自己必須要控制情緒。」

而已提前鎖定季後賽門票的台啤隊，下半季氣勢依舊高漲，昨天面對台銀隊，靠著塞瑟夫猛攻廿五分、十籃板，搭配蔣淯安也挹注十六分，助隊以八十七比七十六擊敗台銀隊，豪取八連勝，下半季至今未嘗落敗滋味。

台銀與台啤在這次補賽都面臨七天六戰、兩度三連戰的挑戰，台銀洋將瓊斯前兩戰因腸胃型感冒身體不適缺陣，球隊也都吞下敗仗，昨天他順利歸隊，雖然也繳出廿七分，無奈隊友火力不支援，苦吞四連敗。

新冠肺炎 璞園 台啤 蔣淯安 施顏宗 麥班達 于煥亞

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