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SBL／續保不敗之身 台啤退台銀八連勝平隊史

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
台銀瓊斯（右）今天歸隊。圖／中華籃球協會提供
台銀瓊斯（右）今天歸隊。圖／中華籃球協會提供

台銀隊今天迎回因身體不適缺陣兩場的洋將瓊斯，他歸隊後立刻繳出全場最高27分成績，不過仍擋不住靠著強大團隊戰力的台啤隊，台啤克服首節的落後後，最終以87：76勝出，下半季豪取8連勝，追平上半季所創的隊史最長連勝紀錄，也續占聯盟龍頭寶座。

兩隊在這次補賽周都面臨七天六戰的挑戰，本周三才剛交手，當時台啤在最後階段才搶下勝利，今天兩隊再度狹路相逢，台啤靠著塞瑟夫上半場豪取20分，助隊逆轉戰局，易籃後雖然台銀試圖反撲，但台啤又將分差擴大，也賞台銀4連敗。

雖然豪取8連勝，但台啤主帥周俊三認為球隊還有很多缺失，能夠連勝的主因就只是團隊人手較充裕，「四節打下來，主力有機會獲得比較多喘息時間，我們還是團體作戰，每個人都做好自己的工作。」拿到16分的蔣淯安也說：「我們還是一場一場做準備，不會在意幾連勝。」

而台銀洋將瓊斯日前因腸胃炎及體溫偏高缺席兩戰，不過經過這幾日休息身體已恢復良好，今天早上也做了投籃訓練，身體狀態也都恢復正常，而他經過休息後表現更加出色，這也給了教練團一個選項，「或是這可以設計進課表中。」

塞瑟夫（中）。圖／中華籃球協會提供
塞瑟夫（中）。圖／中華籃球協會提供

台啤 蔣淯安

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