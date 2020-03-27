SBL／續保不敗之身 台啤退台銀八連勝平隊史

台銀隊今天迎回因身體不適缺陣兩場的洋將瓊斯，他歸隊後立刻繳出全場最高27分成績，不過仍擋不住靠著強大團隊戰力的台啤隊，台啤克服首節的落後後，最終以87：76勝出，下半季豪取8連勝，追平上半季所創的隊史最長連勝紀錄，也續占聯盟龍頭寶座。

兩隊在這次補賽周都面臨七天六戰的挑戰，本周三才剛交手，當時台啤在最後階段才搶下勝利，今天兩隊再度狹路相逢，台啤靠著塞瑟夫上半場豪取20分，助隊逆轉戰局，易籃後雖然台銀試圖反撲，但台啤又將分差擴大，也賞台銀4連敗。

雖然豪取8連勝，但台啤主帥周俊三認為球隊還有很多缺失，能夠連勝的主因就只是團隊人手較充裕，「四節打下來，主力有機會獲得比較多喘息時間，我們還是團體作戰，每個人都做好自己的工作。」拿到16分的蔣淯安也說：「我們還是一場一場做準備，不會在意幾連勝。」