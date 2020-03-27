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SBL／九太無緣季後賽 劉嘉發：第一年磨練球員為主
重返SBL首季，九太科技隊下半季雖找齊雙洋將，但成效並未反應在戰績上，前天擊敗裕隆隊打下下半季首勝後，今天碰上璞園隊又以86：97吞下敗仗，而全年戰績4勝20負已無緣季後賽，主帥劉嘉發説，還是會以不放棄精神打完剩下的比賽。
上半季多靠單洋將賽森苦撐的九太，下半季迎來艾凡斯戰績仍未見起色，先吞下六連敗後，前天面對裕隆勝場終於「開胡」，不過今天面對排名第二的璞園，前兩節得分都未達20分，半場打完陷入37：53的落後，儘管決勝節一度追到5分差，最終仍氣力放盡吞下敗仗。
劉嘉發表示，上半場璞園的防守讓九太供輸產生非常大的壓力，加上壓制不住賈西亞這個點，「球員心臟還是要大顆一點，不然這些問題還是會持續發生，籃球是碰撞的運動，球員必須要更有膽子，有碰撞的精神。」
得到全隊最高25分的于煥亞也坦言賈西亞這個點確實造成球隊極大的壓力，「他給我們造成很大的麻煩，讓我們必須包夾他，他就會把球傳出來，璞園外線又有水準，確實讓我們防守很吃力。」
對於本季已提前無緣季後賽，劉嘉發說：「第一年公司本就希望我們多磨練，以提升球員為目標，接下來的比賽還是會以不放棄精神，當重要比賽打。」
而璞園靠著賈西亞猛攻籃下，得到27分、13籃板，但他在比賽中一度打出火氣，主帥麥班達卻認為這其實是好事，他解釋璞園是支「較悶」的球隊，有賈西亞的火氣挹注能夠帶動球隊。
賈西亞則強調自己打球是激情而不是帶著情緒，目前與球隊也磨合得非常好，麥班達也認為他與團隊的化學反應有愈來愈好的趨勢。
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